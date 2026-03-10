Беру пачку больших ракушек — и ужин за 20 минут готов: вкуснота с фаршем в одной сковороде. Их даже варить не нужно

Когда нет времени долго стоять у плиты, выручает этот простой рецепт. Крупные макароны-ракушки сразу начиняются фаршем и готовятся прямо на сковороде в ароматном соусе. Макароны становятся мягкими, фарш — сочным, а ужин получается сытным и очень вкусным.

Ингредиенты: крупные макароны-ракушки — 300 г, фарш (говяжий или куриный) — 400 г, лук — 1 шт., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, паприка — по вкусу. Ингредиенты для соуса: вода — 500 мл, томатная паста — 1 ст. л., подсолнечное масло — 3 ст. л., соль — по вкусу, паприка — по вкусу.

Лук мелко нарезают и смешивают с фаршем, добавляют соль, перец и паприку, хорошо перемешивают. В отдельной миске готовят соус: в воде разводят томатную пасту, добавляют масло, соль и паприку.

Сухие ракушки наполняют фаршем. На дно глубокой сковороды наливают немного соуса, выкладывают фаршированные ракушки в один слой и заливают оставшейся заливкой. Сковороду накрывают крышкой и готовят на среднем огне около 20 минут, пока макароны не станут мягкими.

