09 марта 2026 в 17:15

Секрет итальянской пасты, о котором молчат: всего одна ложка, и макароны никогда не слипнутся. Работает безотказно

Фото: D-NEWS.ru
Без масла варка макарон — это постоянное дежурство у плиты с ложкой в руке, нервное помешивание каждые 30 секунд. С маслом — это расслабленный процесс. Можно закинуть пасту, убавить огонь, накрыть крышкой и заняться соусом.

Секрет прост: как только вы засыпали макароны в обильно подсоленную кипящую воду (примерно 1 л воды на 100 г пасты и 1 ст. л. соли), сразу же добавьте в кастрюлю 1 ст. л. рафинированного растительного масла без запаха (подсолнечного, оливкового рафинированного). Масло нужно лить прямо в воду, а не на макароны. После этого можно аккуратно помешать пасту один раз, чтобы она вся погрузилась в воду и отделилась друг от друга. Дальше варите согласно времени на упаковке, периодически проверяя на готовность. Масло, распределяясь по поверхности воды и обволакивая макароны, создает тончайшую жировую пленку. Эта пленка предотвращает вспенивание и, главное, не дает выделяющемуся из пасты крахмалу склеивать макаронины между собой. В результате, даже если вы немного передержите пасту или она постоит в дуршлаге пару минут, она не превратится в единый ком. Важное уточнение: соус к таким макаронам будет немного хуже держаться на поверхности из-за масляной пленки. Если это критично, можно добавить немного масла уже в готовую пасту после слива воды.

Ранее сообщалось о способе разморозить мясо за минуту. Главное — делать это правильно, чтобы сохранить вкус и текстуру продукта.

еда
рецепты
советы
макароны
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
