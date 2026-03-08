Зимняя Олимпиада — 2026
Свидание сорвалось: почему мужчины не приходят и пропадают без объяснений

Мужчина не пришел на свидание — что делать, если ухажер пропал насовсем Мужчина не пришел на свидание — что делать, если ухажер пропал насовсем Фото: Shutterstock/FOTODOM
Восьмое марта — один из самых романтичных поводов для первого свидания. В воздухе витает праздничное настроение, город украшен цветами, а сердце стучит чуть быстрее обычного. Девушка наряжается, подбирает образ, спешит к месту встречи — и вдруг понимает: кавалера нет. Мужчина не пришел на свидание, телефон молчит, сообщения висят непрочитанными.

Первые минуты: не паниковать

Для начала — выдохнуть. Подождать 15–20 минут: пробки, форс-мажор, разрядившийся телефон — такое случается у всех. Написать короткое нейтральное сообщение: «Я на месте, все в порядке?» — без упреков и восклицательных знаков. Если ответа нет — позвонить один раз. Именно один: повторные звонки создают давление и не приближают ответ.

Если связи нет совсем, лучше уйти через полчаса. Не потому, что «так надо», а потому, что стоять и ждать — значит лишать себя вечера, настроения и самоуважения.

Почему он мог не прийти: причины, на которые не стоит обижаться

Иногда за молчанием стоит реальный форс-мажор: авария на дороге, внезапная болезнь, семейный кризис. Люди в стрессе теряются, забывают о телефоне, не находят слов. Это не оправдание, но объяснение — и оно существует.

Почему он молчит после: то, что мужчины не говорят вслух

Мужчина не пришел на свидание и перестал выходить на связь — чаще всего это означает одно: он испугался. Не вас лично, а самого факта встречи, серьезности момента или собственных чувств. Некоторые назначают свидания импульсивно, а потом отступают — без объяснений, потому что объясняться страшнее, чем просто исчезнуть. Это незрелость, а не ваша вина.

Свидание сорвалось: почему мужчины не приходят и пропадают без объяснений Свидание сорвалось: почему мужчины не приходят и пропадают без объяснений Фото: Shutterstock/FOTODOM

Не вините себя

Его поведение — его выбор и его ответственность. Внешность, характер, возраст, наряд — все это здесь ни при чем. Человек, способный молча исчезнуть, скорее всего, был бы не лучшим партнером и в отношениях. Вечер, конечно, испорчен — но не жизнь.

Позвольте себе расстроиться, а потом переключитесь: встреча с подругой, любимый фильм, прогулка. Праздник все равно остается праздником — с или без кавалера.

