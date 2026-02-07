Зимняя Олимпиада — 2026
Беги! Топ-5 тревожных знаков на свидании, которые замечают не все мужчины

Красные флаги на свидании с девушкой — когда мужчине пора бежать Красные флаги на свидании с девушкой — когда мужчине пора бежать Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Девушки часто делятся с подругами впечатлениями о неудачных свиданиях: один мужчина оказался жадным и предложил делить счет пополам, другой вел себя агрессивно, третий слишком много говорил о себе, четвертый выглядел неопрятно. Но красные флаги на свидании с девушкой тоже существуют, и мужчинам важно их замечать. Не только женщинам нужно держать ухо востро и считывать тревожные сигналы — представители сильного пола должны понимать, какие признаки говорят о том, что из этого знакомства ничего хорошего не выйдет.

  1. Постоянные жалобы на бывших

    Если девушка весь вечер рассказывает, какие у нее были ужасные отношения, и винит во всем бывших партнеров — это повод задуматься. Возможно, проблема не в них, а в ней самой.

  2. Грубость с официантами и персоналом

    То, как человек общается с теми, кто его обслуживает, многое говорит о характере. Высокомерие и хамство — явный признак токсичности.

  3. Зацикленность на деньгах и статусе

    Когда девушка интересуется только вашим доходом, маркой машины и должностью, а не вами как личностью — это красный флаг.

  4. Манипуляции и давление

    Попытки вызвать чувство вины, слезы по любому поводу или требования немедленных обязательств на первом свидании — тревожные звоночки.

  5. Отсутствие уважения к личным границам

    Если девушка лезет в телефон, задает слишком личные вопросы или не принимает отказ — это повод насторожиться.

А вот надутые губы, увеличенная грудь, нарощенные ногти, ресницы и волосы — это точно не красные флаги на свидании с девушкой. Желание следить за собой и улучшать внешность — личный выбор каждой женщины, который не говорит ничего плохого о ее характере.

Важно отметить, что наличие ребенка также не входит в список тревожных сигналов. Материнство не делает женщину бесперспективной для серьезных отношений и создания семьи. Но если вы заметили несколько настоящих красных флагов из списка выше — возможно, стоит дважды подумать, прежде чем продолжать знакомство.

Ранее мы рассказывали, существует ли любовь с первого взгляда.

