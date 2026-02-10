Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 20:11

Хороший левак разрушит брак: как устоять перед соблазнами и искушениями

Как удержать от измены: что делать, если захотелось налево Как удержать от измены: что делать, если захотелось налево Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Все мы хотя бы раз да слышали фразы «плоть слаба» или «хороший левак укрепляет брак» — зачастую изменщики любят прикрываться ими, оправдывая свои поступки. Но зачем оправдывать подлость, когда можно ее не совершать? Давайте разберемся, как удержать от измены себя и партнера и не совершить роковую ошибку в отношениях.

Кто чаще изменяет

Свежее исследование, проведенное в конце 2025 года, показывает: три четверти опрошенных россиян уверены, что неверность в парах становится все более распространенным явлением. Почти половина респондентов пережила предательство со стороны своей второй половинки, а каждый третий откровенно признался в собственной измене. Любопытная закономерность: молодые женщины до 34 лет склонны к неверности больше мужчин того же возраста, но после 35-летнего рубежа картина меняется кардинально — представители сильного пола начинают уходить налево практически вдвое активнее.

Почему люди изменяют

Специалисты называют ряд ключевых мотивов, толкающих людей на неверность:

  • физическое влечение к другому человеку,

  • накопившаяся обида на партнера,

  • ответ на его холодность и безразличие,

  • внешние обстоятельства (например, алкогольное опьянение),

  • стремление почувствовать собственную значимость и жажда новых ощущений.

Эксперты в области психологии также подчеркивают: нередко измена становится инструментом для укрепления пошатнувшейся уверенности в себе — человек ищет подтверждение своей привлекательности через внимание посторонних.

Психологи отмечают, что нередко измена становится способом самоутверждения — человек пытается повысить свою ценность в собственных глазах через внимание со стороны.

Хороший левак разрушит брак: как устоять перед соблазнами и искушениями Хороший левак разрушит брак: как устоять перед соблазнами и искушениями Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как устоять от соблазна

Не пойти на поводу у мимолетных искушений можно, говорят эксперты и дают ряд советов, как удержаться от измены.

  • Следите за своими эмоциями — счастливому человеку проще хранить верность, ведь ему не нужно странными способами повышать самооценку.

  • Обсуждайте с партнером не только бытовые вопросы, но и чувства — это укрепляет эмоциональную связь и помогает вовремя заметить тревожные сигналы.

  • Честно определите для себя и партнера границы допустимого — проведите открытый разговор о том, что каждый из вас считает изменой.

  • Учитесь общаться без конфликтов — создавайте атмосферу взаимного доверия, где можно обсудить любые темы, включая искушения.

  • Заботьтесь о себе физически и эмоционально — когда вы наполнены, вам есть чем делиться с партнером.

Как удержаться от измены в отношениях? Ключ — в искренности и внимании к тому, что у вас уже есть. В момент слабости вспомните, зачем вы строите эти отношения и что цените в партнере. Иногда достаточно просто остановиться и подумать о последствиях, прежде чем совершить шаг, который может разрушить все, что вы создавали вместе. Верность — это не подвиг, а осознанный выбор ценить то, что имеешь.

Ранее мы рассказывали, что означает увидеть измену во сне.

отношения
семья
мужчина
женщина
любовь
измена
чувства
психология
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Петр Гуменник представил на ОИ в Италии свою короткую программу под вальс
На Кубани высказались о выбросах мазута на пляжах Анапы
Пострадавший при взрыве машины во Фрязино признался в наличии врагов
Экс-советник Путина раскритиковал инициативу запретить зарубежные звонки
Где провести отпуск в феврале: лучшие варианты в России, цены, советы
Заявление Дурова о блокировке Telegram. Полный текст
Жуткий пожар на Пресненском Валу в Москве 10 февраля: что известно, жертвы
Связанного с Эпштейном фотографа-вербовщика обвинили в сексуальном насилии
Писательницу уличили в сексуализации детей в романе
В США назвали главную характеристику российского бомбардировщика
Две знаменитые в России фамилии могут оказаться в 20-м пакете санкций ЕС
«Я намерен это сделать»: Стармер сделал заявление насчет отставки
Автомобиль взорвался на ж/д переезде
Жители российского села остались без воды после падения водонапорной башни
Сможет ли РКН заблокировать Telegram? Почему не получилось в первый раз
Телезвезда призналась, что пережила изнасилование
Британия исключила из санкций болгарские «дочки» ЛУКОЙЛа
Telegram замедляют в России: чем заменить, топ-3 альтернативных сервиса
Аль Бано с хитом «Felicità» выступит в трех российских городах
Стало известно, какой продукт защищает от деменции и инсульта
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.