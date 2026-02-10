Как удержать от измены: что делать, если захотелось налево

Все мы хотя бы раз да слышали фразы «плоть слаба» или «хороший левак укрепляет брак» — зачастую изменщики любят прикрываться ими, оправдывая свои поступки. Но зачем оправдывать подлость, когда можно ее не совершать? Давайте разберемся, как удержать от измены себя и партнера и не совершить роковую ошибку в отношениях.

Кто чаще изменяет

Свежее исследование, проведенное в конце 2025 года, показывает: три четверти опрошенных россиян уверены, что неверность в парах становится все более распространенным явлением. Почти половина респондентов пережила предательство со стороны своей второй половинки, а каждый третий откровенно признался в собственной измене. Любопытная закономерность: молодые женщины до 34 лет склонны к неверности больше мужчин того же возраста, но после 35-летнего рубежа картина меняется кардинально — представители сильного пола начинают уходить налево практически вдвое активнее.

Почему люди изменяют

Специалисты называют ряд ключевых мотивов, толкающих людей на неверность:

физическое влечение к другому человеку,

накопившаяся обида на партнера,

ответ на его холодность и безразличие,

внешние обстоятельства (например, алкогольное опьянение),

стремление почувствовать собственную значимость и жажда новых ощущений.

Эксперты в области психологии также подчеркивают: нередко измена становится инструментом для укрепления пошатнувшейся уверенности в себе — человек ищет подтверждение своей привлекательности через внимание посторонних.

Хороший левак разрушит брак: как устоять перед соблазнами и искушениями Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как устоять от соблазна

Не пойти на поводу у мимолетных искушений можно, говорят эксперты и дают ряд советов, как удержаться от измены.

Следите за своими эмоциями — счастливому человеку проще хранить верность, ведь ему не нужно странными способами повышать самооценку.

Обсуждайте с партнером не только бытовые вопросы, но и чувства — это укрепляет эмоциональную связь и помогает вовремя заметить тревожные сигналы.

Честно определите для себя и партнера границы допустимого — проведите открытый разговор о том, что каждый из вас считает изменой.

Учитесь общаться без конфликтов — создавайте атмосферу взаимного доверия, где можно обсудить любые темы, включая искушения.

Заботьтесь о себе физически и эмоционально — когда вы наполнены, вам есть чем делиться с партнером.

Как удержаться от измены в отношениях? Ключ — в искренности и внимании к тому, что у вас уже есть. В момент слабости вспомните, зачем вы строите эти отношения и что цените в партнере. Иногда достаточно просто остановиться и подумать о последствиях, прежде чем совершить шаг, который может разрушить все, что вы создавали вместе. Верность — это не подвиг, а осознанный выбор ценить то, что имеешь.

