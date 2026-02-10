Зимняя Олимпиада — 2026
К чему снится измена партнера: правда или предупреждение?

К чему снится измена партнера: правда или предупреждение? К чему снится измена партнера: правда или предупреждение? Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
К чему снится измена партнера? Этот сон часто пугает и вызывает тревогу, но популярные сонники дают неоднозначные толкования. Согласно Миллеру, измена во сне символизирует внутренние страхи и неуверенность в отношениях. Она предупреждает о возможных разногласиях или предательстве со стороны друзей, а не обязательно от любимого. Если партнер изменяет со знакомым, ждите сплетен и интриг на работе.

В исламском соннике такое видение трактуется как знак грядущих перемен к лучшему: возможно, впереди улучшение финансов или укрепление семьи. Французский сонник добавляет, что измена с незнакомцем предвещает неожиданную прибыль или поездку. А вот если вы видите свою измену, это к чувству вины за скрытые желания или необходимость перемен в жизни.

Отдельно для мужчин: сон об измене жены или девушки сигнализирует о профессиональных неудачах. Миллер считает, что это предупреждение о потере авторитета на работе или финансовых убытках. Лофт пророчит ссоры с коллегами, но и шанс на карьерный рост.

Женщинам такой сон сулит эмоциональные встряски. По Миллеру, измена мужа во сне говорит о скрытых комплексах и страхе одиночества. Ванга трактует этот образ как грядущее примирение после размолвки или рождение ребенка. Если партнер уходит к другой, ждите подарков или признания в любви наяву. Сонник Фрейда подчеркивает сексуальный подтекст: женщина подсознательно жаждет новых ощущений.

В целом сон об измене — не приговор, а намек психики разобраться в чувствах. Анализируйте детали: эмоции, место, лица. Если сны повторяются, поговорите с партнером или обратитесь к психологу. Народные сонники советуют носить серебряное кольцо на ночь для защиты от негативных видений.

Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
