Измена близкого человека: как выжить сердцу и решить, прощать или нет

Как простить измену и надо ли это делать — советы для пострадавших

Измена близкого человека: как выжить сердцу и решить, прощать или нет

Измена рушит ощущение безопасности и заставляет заново смотреть на отношения и себя. В вопросе «как простить измену» нет универсального рецепта: кому‐то прощение помогает отпустить боль, а кому‐то — только мешает двигаться дальше.

Что считать изменой

Для одних измена — только секс с другим человеком, для других — уже интимные переписки и эмоциональная привязанность на стороне. Психологи отмечают, что лайки в соцсетях сами по себе редко считаются изменой, если за ними не стоит осознанный флирт, тайна и системное сближение с другим человеком. В идеале границы верности лучше обсуждать заранее: тогда любая явная их поломка уже воспринимается как настоящее предательство.

Кто чаще изменяет

Опросы показывают, что с неверностью сталкиваются оба пола: в России 42% людей признавались, что им изменяли, а 37% — что изменяли сами. По оценке ВЦИОМ, треть опрошенных уверена, что чаще изменяют мужчины, но более половины считают: склонны к изменам одинаково и мужчины, и женщины. Другие исследования говорят о примерно сопоставимых цифрах, где доля мужских измен лишь немного выше женских.

Что делать, если вам изменили

Когда предательство вскрывается, мысль «как простить измену» часто звучит вместе с чувством шока, ярости и пустоты. Психологи советуют:

взять паузу, минимизировать общение и не принимать решения сгоряча, пока эмоции зашкаливают;

позаботиться о себе: сон, еда, базовый режим, консультация психолога, поддержка друзей и близких;

обсудить произошедшее, когда станет чуть спокойнее: задавать вопросы, говорить о своих чувствах, обозначать, что для вас недопустимо.

Измена близкого человека: как выжить сердцу и решить, прощать или нет Фото: Shutterstock/FOTODOM

Надо ли прощать изменщика

Аргументы за прощение:

прощение помогает отпустить разрушительную злость и не застревать в роли жертвы,

если партнер искренне раскаивается, меняется и готов работать над отношениями, у пары есть шанс выстроить более честный союз,

совместная история, дети, общие цели иногда становятся опорой, чтобы попробовать восстановить доверие.

Аргументы против прощения:

повторяющиеся измены и перекладывание вины на вас — сигнал, что человек не уважает ваши границы,

если после попытки простить боль только растет, а самооценка рушится, это похоже не на исцеление, а на самопредательство,

когда ценности радикально не совпадают, прощение часто лишь оттягивает неизбежное расставание.

Как вернуться к жизни после предательства

Даже если решение еще не принято, важно уже сейчас выбирать себя. Помогают простые шаги:

вернуть быт: придерживаться привычного графика, включить в него маленькие радости — прогулки, хобби, встречи с близкими;

сместить фокус с изменщика на себя: личные цели, здоровье, развитие, новые планы;

не стесняться просить помощи: психолог, группа поддержки, честные разговоры с друзьями помогают прожить чувства до конца.

В итоге прощать или нет — ваш личный выбор, правильным будет то решение, после которого вы чувствуете к себе больше уважения, а не меньше.

Ранее мы рассказывали, что такое газлайтинг и как распознать и защититься от него.