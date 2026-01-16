Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 12:40

Измена близкого человека: как выжить сердцу и решить, прощать или нет

Как простить измену и надо ли это делать — советы для пострадавших Как простить измену и надо ли это делать — советы для пострадавших Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Измена рушит ощущение безопасности и заставляет заново смотреть на отношения и себя. В вопросе «как простить измену» нет универсального рецепта: кому‐то прощение помогает отпустить боль, а кому‐то — только мешает двигаться дальше.

Что считать изменой

Для одних измена — только секс с другим человеком, для других — уже интимные переписки и эмоциональная привязанность на стороне. Психологи отмечают, что лайки в соцсетях сами по себе редко считаются изменой, если за ними не стоит осознанный флирт, тайна и системное сближение с другим человеком. В идеале границы верности лучше обсуждать заранее: тогда любая явная их поломка уже воспринимается как настоящее предательство.

Кто чаще изменяет

Опросы показывают, что с неверностью сталкиваются оба пола: в России 42% людей признавались, что им изменяли, а 37% — что изменяли сами. По оценке ВЦИОМ, треть опрошенных уверена, что чаще изменяют мужчины, но более половины считают: склонны к изменам одинаково и мужчины, и женщины. Другие исследования говорят о примерно сопоставимых цифрах, где доля мужских измен лишь немного выше женских.

Что делать, если вам изменили

Когда предательство вскрывается, мысль «как простить измену» часто звучит вместе с чувством шока, ярости и пустоты. Психологи советуют:

  • взять паузу, минимизировать общение и не принимать решения сгоряча, пока эмоции зашкаливают;

  • позаботиться о себе: сон, еда, базовый режим, консультация психолога, поддержка друзей и близких;

  • обсудить произошедшее, когда станет чуть спокойнее: задавать вопросы, говорить о своих чувствах, обозначать, что для вас недопустимо.

Измена близкого человека: как выжить сердцу и решить, прощать или нет Измена близкого человека: как выжить сердцу и решить, прощать или нет Фото: Shutterstock/FOTODOM

Надо ли прощать изменщика

Аргументы за прощение:

  • прощение помогает отпустить разрушительную злость и не застревать в роли жертвы,

  • если партнер искренне раскаивается, меняется и готов работать над отношениями, у пары есть шанс выстроить более честный союз,

  • совместная история, дети, общие цели иногда становятся опорой, чтобы попробовать восстановить доверие.

Аргументы против прощения:

  • повторяющиеся измены и перекладывание вины на вас — сигнал, что человек не уважает ваши границы,

  • если после попытки простить боль только растет, а самооценка рушится, это похоже не на исцеление, а на самопредательство,

  • когда ценности радикально не совпадают, прощение часто лишь оттягивает неизбежное расставание.

Как вернуться к жизни после предательства

Даже если решение еще не принято, важно уже сейчас выбирать себя. Помогают простые шаги:

  • вернуть быт: придерживаться привычного графика, включить в него маленькие радости — прогулки, хобби, встречи с близкими;

  • сместить фокус с изменщика на себя: личные цели, здоровье, развитие, новые планы;

  • не стесняться просить помощи: психолог, группа поддержки, честные разговоры с друзьями помогают прожить чувства до конца.

В итоге прощать или нет — ваш личный выбор, правильным будет то решение, после которого вы чувствуете к себе больше уважения, а не меньше.

Ранее мы рассказывали, что такое газлайтинг и как распознать и защититься от него.

женщины
мужчины
отношения
измены
любовь
прощение
советы
психология
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков назвал вопрос безопасности в Европе ключом к миру на Украине
Снежные барсы стали чаще лакомиться домашним скотом
Песков назвал противника мира в Европе
«ВКонтакте» вырос спрос на рекламу у авторов
Глаза сохнут изнутри: жертва кислотного маньяка рассказала о своей жизни
В ЕС предупредили США о «пересечении красных линий» при захвате Гренландии
«Киношная история»: экс-адвокат Касаткина о его перспективах в баскетболе
Песков рассказал об усилиях Путина по деэскалации на Ближнем Востоке
Тимошенко назвала руководство Зеленского фашистским
В Кремле оценили сигналы европейских столиц о диалоге с Москвой
Подсчитаны запасы бензина и дизеля на Украине
Богомаз привел подробности нового удара ВСУ по Брянской области
Лишившийся ноги и руки боец СВО стал жертвой «схемы Долиной»
Депутат Верховной рады раскрыла неприятную для Киева правду
Кинолог объяснил, почему собаки любят сугробы
«Вероятность невысока»: Пушков усомнился в выходе Дании из НАТО
«Очень некрасиво»: в ОБСЕ о способности ЕС ответить на захват Гренландии
Помощь ИИ в создании судебного документа обернулась для ответчика штрафом
Во Франции уличили Макрона в желании воевать с Россией
«Сильно мучаются»: ВСУ «устроили маскарад» в Никополе
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.