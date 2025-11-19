Буланова и танцоры: так кто же кого предал, новые подробности конфликта

Татьяна Буланова сообщила СМИ о предательстве своих танцоров. По словам артистки, они сбежали в разгар гастрольного тура. Останется ли теперь певица без «энергосберегающих» танцев и что будет с главным хореографом коллектива Булановой Дмитрием Берегулей, узнал NEWS.ru.

Как танцоры сделали Буланову снова популярной

Минувшим летом Татьяна Буланова выступила на фестивале «Москва 2030» в «Лужниках». Особое внимание публики привлекли движения танцоров певицы. Зрители назвали танцы «ленивыми» и «энергосберегающими», засняли и выложили в интернет. Танцоры потом оправдывались в СМИ, что устали, поэтому так двигались на сцене.

Однако «энергосберегающие» танцы завирусились, и видео, на которых зумеры воспроизводили «ленивые» движения танцоров Булановой под ее песню «Один день», заполнили соцсети.

Благодаря этому у Булановой началась вторая волна популярности. Ее чаще стали приглашать на корпоративы и на концерты, гастрольный график был расписан до следующего, 2026 года.

Исполнительница не отрицала, что благодаря повышенному спросу увеличила гонорар с одного миллиона рублей за 40-минутное выступление до пяти. В соцсетях писали, что именно танцоры сделали Буланову снова популярной. Она не опровергала эту информацию.

Сколько лет танцоры работали с Булановой

Коллектив Булановой состоял из трех танцоров. Первым в команду в начале нулевых пришел Дмитрий Берегуля. В беседе с NEWS.ru он сообщил, что начал работать у певицы в паре со своим другом Игорем, с которым они ранее выступали в клубах.

«Мы танцевали по ночам фактически до утра — не самая легкая была работа. Но это окупилось. Нас пригласил поработать популярный тогда в Питере диджей Цветков. Он делал коллаборацию с Татьяной Булановой — альбом под названием „Мой сон“. Татьяна увидела нас на одном из мероприятий, где мы пересеклись, и пригласила поработать у себя в коллективе. Это было в начале двухтысячных», — рассказал Берегуля.

Танцоры певицы Татьяны Булановой: Максим и Алена Алалыкины Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

В 2010-м Игорь покинул коллектив. Вместо него пришел Максим Алалыкин, чуть позже к команде присоединилась Алена. Берегуля занял место хореографа, то есть ставил танцевальные номера. Но, по словам Дмитрия, танцы они совершенствовали все вместе. В 2016 году Алена и Максим поженились, Буланова гуляла на их свадьбе. Коллектив казался слаженным и дружным.

В чем суть конфликта между танцорами и Булановой

На днях Буланова заявила о том, что больше не сотрудничает с танцорами Максимом и Аленой Алалыкиными. «Я с ними не работаю. Не хочу об этом говорить, некрасивая история. Честно говоря, просто предали. Если вы их где-то выловите, спросите у них, что произошло. Мне кажется, люди просто не выдержали испытания медными трубами. Ну с Димой Берегулей у нас лучше отношения, с Аленой и Максом хуже. Они себя ведут некрасиво», — сказала певица СМИ на концерте «Эх, разгуляй».

Сами танцоры в социальных сетях высказывали свою версию истории. По их словам, концертный директор Булановой Сергей Хрусталев якобы применил силу к Алалыкиной.

Позже Telegram-канал Mash опубликовал информацию от инсайдеров. Те сообщили, что после концерта, который прошел в начале октября, Алена и Максим якобы напились, вошли в утренний поезд Чита — Улан-Удэ и будили вагон криками. Директору коллектива вместе с проводником пришлось извиняться перед другими пассажирами. Наказывать танцоров не стали, но запретили употреблять спиртные напитки на время тура. Они якобы обиделись и уволились.

NEWS.ru связался с Сергеем Хрусталевым. Тот отказался комментировать версию с дебошем в поезде. При этом он опроверг информацию о применении физической силы к Алене Алалыкиной.

«Это ложь. Они отправились в тур, в котором было обозначено 34 концерта. Отработали только неделю и пятого октября уволились, не отработав. Просто поставили перед фактом, что больше работать не будут и увольняются, хотя знали, что у нас еще много концертов. В Улан-Удэ они уже не появились на концерте. Несмотря на это, мы им купили билет на самолет в Питер… И они теперь вот так с нами. Поэтому Татьяна и назвала это предательством», — пояснил концертный директор артистки.

Концерт певицы Татьяны Булановой Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Он сообщил, что в срочном порядке пришлось искать новых танцовщиц. Подтанцовка Булановой пока состоит из двух девушек. Скоро к ним могут присоединиться еще две. По словам Хрусталева, они поставили совершенно новую хореографию для концерта. Так что знакомых «энергосберегающих» танцев зрители не увидят.

Что будет с Берегулей

Танцор Дмитрий Берегуля пока остается в статусе приглашенного артиста. «Из-за проблем со спиной я не могу работать длительные гастроли. Но в любой момент, если Татьяна позовет, приеду и отработаю концерт», — заявил Берегуля NEWS.ru.

С Татьяной Дмитрий, по его словам, остался в хороших отношениях. Претензий к нему не имеет и концертный директор: о проблеме со здоровьем Берегуля сообщил заранее.

«Дима еще в июне предупредил, что на гастроли не поедет. К нему вопросов нет, он в любой момент может вернуться. Алену и Максима мы назад не примем. Сейчас у нас очень хорошие танцовщицы в коллективе, приходите и посмотрите», — призвал Хрусталев.

Сами Алена и Максим отказываются давать комментарии журналистам. Постоянной работы у «энергосберегающих» танцоров пока нет.

