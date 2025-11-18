«Здесь нет правых сторон»: музкритик о конфликте Булановой с танцорами

Танцоры Максим и Алена Алалыкины могли уйти от певицы Татьяны Булановой из-за конфликта на фоне их звездной болезни, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. По его мнению, чрезмерное внимание медиа к подтанцовке, а не к самой артистке, стало ключевым раздражителем в этой ситуации.

Я в конфликте Булановой с подтанцовкой реально много чего знаю. Просто давайте завуалированно скажу, что когда на тебя обрушивается столь пристальное внимание медиа, у неподготовленных людей может наступить легкая звездная болезнь. Буланова уже давно на сцене. Она понимает, что сейчас от внимания к ее персоне все уходит в сторону восхищения ее подтанцовкой. Ни у одного артиста танцоры не должны быть ярче и популярнее самого певца, — пояснил Бабичев.

По его словам, вероятной причиной ухода Алалыкиных могли стать их возросшие амбиции и финансовые ожидания, которые артистка не сочла возможным удовлетворить. Музкритик отметил, что в подобных ситуациях закономерным итогом становится поиск новой команды, чьи приоритеты будут сосредоточены исключительно на работе, а не на личной популярности.

Ребята из подтанцовки Булановой также могли захотеть повышения гонораров, иного отношения к себе. Условно говоря, они не хотят лететь в эконом-классе. Или, может быть, они не хотят жить в гостиницах среднего уровня. И, если ты понимаешь, что такое невозможно, то решаешь уйти и попробовать применить себя там, где тебе будут рады. Поэтому сейчас Буланова выберет тех ребят, которые не искушены прелестями шоу-бизнеса. Здесь нет правых сторон, каждый преследует какие-то свои интересы, — подытожил Бабичев.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что танцоры Алалыкины оказались без постоянной работы после ухода от Булановой. По данным канала, артисты остаются невостребованными из-за завышенных финансовых требований и якобы нежелания профессионально развиваться.