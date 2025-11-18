Стала известна судьба подтанцовки Булановой после конфликта с певицей Mash: бывшие танцоры Булановой остались без работы после конфликта на гастролях

Бывшие танцоры Татьяны Булановой Максим и Алена Алалыкины оказались без постоянной работы после ухода от певицы, сообщил Telegram-канал Mash. По информации авторов, артисты остаются невостребованными из-за завышенных финансовых требований и якобы нежелания профессионально развиваться.

Конфликтная ситуация, которая привела к уходу танцоров, произошла в ноябре после одного из концертов. По данным Mash, Алалыкины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ворвались в утренний поезд и начали будить пассажиров громкими криками. Директор певицы был вынужден вмешаться в ситуацию, чтобы успокоить их и извиниться перед окружающими.

После инцидента танцоры заявили о прекращении сотрудничества и отказались от дальнейших выступлений. Буланова, в свою очередь, приняла их решение без возражений, не став оспаривать добровольный уход.

В настоящее время Алалыкиным поступают лишь предложения о разовых выступлениях, поскольку их ожидания не соответствуют рынку. Они настаивают на сольных номерах с обязательным объявлением, а также требуют выплаты значительных суточных. При этом сами артисты отрицают факт намеренного срыва гастрольного графика, утверждая, что не бросали певицу в сложной ситуации.

Ранее сама Буланова сообщила, что закончила сотрудничество со своими танцорами Максимом и Аленой Алалыкиными. Артистка рассказала, что между ними произошел конфликт, где коллеги повели себя «некрасиво». Певица считает, что ее предали.