Буланова разорвала отношения с танцорами из-за «предательства»

Известная певица Татьяна Буланова закончила сотрудничество со своими танцорами Максимом и Аленой Алалыкиными. Артистка рассказала изданию StarHit, что между ними произошел конфликт, где коллеги повели себя «некрасиво». Певица считает, что ее предали.

Если вы их где-то выловите, спросите у них, что произошло. Мне кажется, люди просто не выдержали испытания медными трубами. Ну, с Димой Берегулей у нас лучше отношения, с Аленой и Максом — хуже. Они себя ведут некрасиво, — поделилась певица.

По словам Булановой, Максим и Алена Алалыкины подвели ее накануне начала гастрольного тура. Артистка уже около месяца выступает с новым составом танцоров. Буланова добавила, что не может отменить концерты и платить потом штрафы, а график уже расписан. Певица указала, что танцоры получили заработанные деньги.

Ранее Буланова сообщила, что почти не готовит дома, а любимым блюдом она назвала острый «Доширак». Певица добавила, что у артистов часто нет времени на быт и готовку. Личной жизни, по словам артистки, у нее нет.