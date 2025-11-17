Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 17:27

Буланова разорвала отношения с танцорами из-за «предательства»

Буланова заявила, что прекратила сотрудничество с танцорами Алалыкиными

Татьяна Буланова Татьяна Буланова Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Известная певица Татьяна Буланова закончила сотрудничество со своими танцорами Максимом и Аленой Алалыкиными. Артистка рассказала изданию StarHit, что между ними произошел конфликт, где коллеги повели себя «некрасиво». Певица считает, что ее предали.

Если вы их где-то выловите, спросите у них, что произошло. Мне кажется, люди просто не выдержали испытания медными трубами. Ну, с Димой Берегулей у нас лучше отношения, с Аленой и Максом — хуже. Они себя ведут некрасиво, — поделилась певица.

По словам Булановой, Максим и Алена Алалыкины подвели ее накануне начала гастрольного тура. Артистка уже около месяца выступает с новым составом танцоров. Буланова добавила, что не может отменить концерты и платить потом штрафы, а график уже расписан. Певица указала, что танцоры получили заработанные деньги.

Ранее Буланова сообщила, что почти не готовит дома, а любимым блюдом она назвала острый «Доширак». Певица добавила, что у артистов часто нет времени на быт и готовку. Личной жизни, по словам артистки, у нее нет.

Татьяна Буланова
певицы
танцоры
артисты
