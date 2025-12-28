Смерть единственного сына, травля, Пугачева: как живет Ирина Понаровская

Российская певица Ирина Понаровская выпустила клип на песню «Мой ангел», почтив память единственного сына Энтони Родда. Что показано в видеоряде, как умер молодой человек? Правда ли певицу травила Алла Пугачева, как живет Ирина Понаровская?

Как Понравоская почтила память единственного сына

Песня «Мой ангел» стала личным высказыванием Понаровской в связи со смертью единственного сына. В ней звучат строки, полные скорби: «Ты высоко паришь — ты на свободе / А мне осталось только петь / Не смею я винить тебя нисколько / Моя вина, что не смогла опередить».

Видеоряд, снятый в черно-белых цветах, визуализирует метафору памяти и вечной связи. В кадрах Понаровская пытается догнать на лестнице маленького мальчика, а позже замечает его черты среди лиц прохожих. Финал приносит прощальное утешение: ребенок оборачивается, улыбается и кивает героине, а сама певица растворяется в луче света, завершая этот символический диалог.

Энтони Родд — сын певицы от второго брака с музыкантом и джазовым певцом Вейландом Роддом. В 1986 году пара развелась, по настоянию отца наследник остался жить с ним в Эстонии. Он получил образование дизайнера ювелирных изделий и переехал в Москву.

Жена Родда Анна Чайникова рассказала СМИ, что обнаружила тело мужа в ванной рано утром 20 сентября 2024 года. Ему было 39 лет. Известно, что он почувствовал себя плохо около пяти часов утра в своей квартире на Трифоновской улице в Москве.

«Я не знаю причину. Все знакомые в шоке. Но могу сказать, что проблем со здоровьем у него не было. Тони не пил, не курил. Спортом занимался, любил боевые искусства», — рассказал друг умершего Джемал Махмудов.

Ирина Понаровская и Энтони 16 апреля 1997 года Фото: Сергея Микляева /ИТАР-ТАСС

Понаровская после смерти сына заявила, что не может назвать свою нынешнюю жизнь полноценной: «Сердца нет, а голова есть. Но если мне продиктовано просыпаться, я не знаю, как называется теперь мое существование <...> значит, надо что-то делать».

Сейчас смысл жизни исполнительницы хита «Рябиновые бусы» сосредоточен вокруг ее внуков. Понаровская назвала их маленькими чудесными копиями умершего сына, ради которых она продолжает держаться.

Правда ли Пугачева травила Понаровскую

Понаровская утверждает, что в период популярности столкнулась с травлей со стороны народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В одном из интервью исполнительница призналась, что они были на одном уровне с Примадонной и Софией Ротару, однако с последней у нее сложились хорошие отношения, а с Пугачевой — нет.

«Алла в мою сторону отпускала какие-то шпильки. Это была неприятная ситуация. <...> У меня нет врагов. Но Алла меня подкалывала не один раз. Я ни с кем не соперничаю. Я в спорт на сцене не играю. Мне кажется, это соревнование на то, кто дальше плюнет. Артистов выбирает публика. Кто ты без публики? Ты заработал то, что заслужил», — уточнила Понаровская.

Артистка также рассказала, что между ней и Пугачевой однажды произошел конфликт на «Голубом огоньке».

«Неприятно было. Со мной говорили как немножко с чокнутой: „Ой, а кто это? А не голубая ли кровь у вас?“ Типа, иди к своим царям и прадедам», — сообщила она.

Чем известна Понаровская

Понаровская – известная советская и российская эстрадная и джазовая певица, актриса и телеведущая, заслуженная артистка РФ — родилась 12 марта 1953 года в Ленинграде.

Ее творческий путь начался с работы солисткой в джаз-оркестре Олега Лундстрема, а широкую известность ей принесло исполнение главной партии Эвридики в первой советской рок-опере «Орфей и Эвридика» в 1975 году.

Она активно участвовала в популярных телепередачах, таких как «Песня года» и «Утренняя почта», став лауреатом фестиваля «Песня года» в 1986 году.

В 1990-м представители модного дома Chanel присвоили Понаровской неофициальный титул «Мисс Шанель Советского Союза». Это сделало певицу символом стиля и утонченности.

Ирина Понаровская Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Также артистка проявила себя экспертом в области здорового образа жизни. Она разработала собственную методику питания и фитнес-программу, которую представляла зрителям в программе «Фитнес-класс Ирины Понаровской». В 2019 году ее многолетний вклад в искусство был официально признан государством — певице было присвоено звание Заслуженной артистки РФ.

