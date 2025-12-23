Новый год-2026
23 декабря 2025 в 21:49

«Необходимая»: Захарова представила клип к своей песне «Мой ангел»

Захарова поделилась клипом на песню «Мой ангел» о матерях

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Представитель МИД Мария Захарова опубликовала в Telegram-канале клип к песне «Мой ангел». Отмечается, что текст композиции для матерей, потерявших сыновей, дипломат написала сама.

Премьера. Тяжелая, долгожданная, необходимая, — написала Захарова.

Она уточнила, что музыку для песни придумал композитор Максим Фадеев. Исполнила ее артистка Ирина Понаровская. Клип доступен для просмотра на Rutube и YouTube.

Ранее Захарова написала, что следит за пекарней «Машенька» из Красково, которая стала известна благодаря прямой линии президента России Владимира Путина. Дипломат рассказала, что в Красково родился ее папа, а в Малаховке жили бабушка и дедушка.

До этого представитель МИД поделилась шуткой о дипломатах, которые претендуют на звание древнейшей профессии. По ее словам, автор остроты — министр иностранных дел Сергей Лавров.

Также Захарова пошутила, что новогоднее освещение вечерней Москвы могло заставить американскую делегацию переосмыслить состояние российской экономики. По ее словам, особенно впечатляюще столица смотрелась на фоне заявлений экс-главы США Барака Обамы о «порванной в клочья» экономике России.

«Необходимая»: Захарова представила клип к своей песне «Мой ангел»
