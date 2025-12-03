Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 11:23

В МИД пошутили, как Москва заставила американцев усомниться в словах Обамы

Захарова: иллюминация Москвы могла удивить делегатов США на фоне слов Обамы

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Новогоднее освещение вечерней Москвы могло заставить американскую делегацию переосмыслить состояние российской экономики, иронично заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Особенно впечатляюще столица смотрелась на фоне заявлений экс-главы США Барака Обамы о «порванной в клочья» экономике России, отметила она.

Я думаю, что они вышли и подумали: если еще в 2015 году Обама сказал, что российская экономика порвана в клочья, что же будет дальше?сказала Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин начал встречу со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером с беседы об их прогулке по Москве. Глава государства отметил, что власти города гордятся достигнутыми успехами в развитии столицы.

Кроме того, Уиткофф и Кушнер во время визита в Москву побывали в ресторане национальной русской кухни. Зарубежные гости продегустировали ряд традиционных блюд, включая пирожки и дичь, а завершили обед классическими десертами. Меню включало традиционные салаты «Столичный» и «Мимоза».

Мария Захарова
МИД РФ
Москва
экономика
делегации
Барак Обама
