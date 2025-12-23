Захарова отреагировала на слова Каллас о суверенитете Дании Захарова: РФ может счесть слова Каллас о Гренландии отказом от признания Косово

Поддержка суверенитета Дании может рассматриваться Россией как отказ Евросоюза от признания «независимости» Косово, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. Так она прокомментировала высказывание главы дипломатии Европейского союза Каи Каллас.

Рассматриваем это заявление как отказ Евросоюза от признания «независимости» Косово, — написала Захарова.

Ранее дипломат информировала, что введение ограничительных мер Фарерскими островами (автономная территория Дании) в отношении российских рыбаков вынудит Москву рассмотреть ряд адекватных контрмер. Она добавила, что Москва до сих пор сознательно воздерживалась от принятия контрмер, исходя из заинтересованности в сохранении конструктивных связей в сфере рыболовства.

Также Захарова сообщила, что Россия примет адекватные меры для защиты национальной безопасности в ответ на строительство в Дании завода по производству твердого ракетного топлива для Украины, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга. Строительство объекта началось 1 декабря.