12 февраля 2026 в 11:37

МИД России закрыл вопрос о пересмотре статуса Курил

Захарова заявила о незыблемости суверенитета России над Курильскими островами

Фото: Сергей Красноухов/РИА Новости
Россия последовательно доводит до сведения японской стороны, что суверенитет над Курильскими островами не является предметом для обсуждения или пересмотра, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. Она напомнила, что принадлежность территорий закреплена в Конституции России, передает корреспондент NEWS.ru.

7 февраля в Токио и ряде других японских городов были организованы митинги по случаю так называемого Дня северных территорий. Со своей стороны хотели бы четко заявить о том, что легитимный суверенитет России над Курильскими островами определен итогами Второй мировой войны и закреплен в российской конституции и пересмотру не подлежит, — отметила Захарова.

Ранее заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Кей Сато заявил, что Токио намерен окончательно урегулировать вопрос принадлежности южной части Курильских островов и заключить мирный договор с Москвой. По его словам, двусторонние отношения сегодня осложнены ситуацией вокруг Украины, однако японская сторона настроена на настойчивое продолжение взаимодействия с РФ.

Кроме того, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что обсуждение скорейшего подписания мирного договора между Россией и Японией лишено оснований. По его словам, Токио в настоящее время транслирует во внешнеполитическом курсе установки, задаваемые американской администрацией.

