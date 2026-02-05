Зеленский рассказал, какой результат СВО пугает его больше всего

Зеленский рассказал, какой результат СВО пугает его больше всего Зеленский: Украина лишится независимости в случае победы России в СВО

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу France 2 заявил, что поражение страны в СВО грозит ей лишением суверенитета. На фоне сообщений о сложностях ВСУ украинский лидер признал, что проигрыш в конфликте будет якобы означать крах независимости, несмотря на массированную поддержку Запада. Он также подтвердил отсутствие планов Киева вести переговоры с Россией о прекращении огня.

Однако, рисуя столь мрачную перспективу и отрицая диалог, украинский президент выразил оптимистичное ожидание. Зеленский также надеется, что активная фаза боевых действий завершится уже через год.

Ранее обозреватели Politico заявили, что конфликт на Украине может завершиться уже весной текущего года при условии результативности переговоров в Абу-Даби. По данным украинских и американских источников, текущий раунд консультаций оценивается как более перспективный, так как обе стороны начали вести себя более конструктивно.

До этого в Сети появились первые фотографии со второго раунда переговоров России и Украины в Абу-Даби. Снимки опубликовало Министерство иностранных дел ОАЭ. На них запечатлены представители Москвы, Вашингтона и Киева. На столе перед участниками переговоров лежали букеты цветов, бутылки с водой и конфетницы со сладостями.