Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 02:48

Зеленский рассказал, какой результат СВО пугает его больше всего

Зеленский: Украина лишится независимости в случае победы России в СВО

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу France 2 заявил, что поражение страны в СВО грозит ей лишением суверенитета. На фоне сообщений о сложностях ВСУ украинский лидер признал, что проигрыш в конфликте будет якобы означать крах независимости, несмотря на массированную поддержку Запада. Он также подтвердил отсутствие планов Киева вести переговоры с Россией о прекращении огня.

Однако, рисуя столь мрачную перспективу и отрицая диалог, украинский президент выразил оптимистичное ожидание. Зеленский также надеется, что активная фаза боевых действий завершится уже через год.

Ранее обозреватели Politico заявили, что конфликт на Украине может завершиться уже весной текущего года при условии результативности переговоров в Абу-Даби. По данным украинских и американских источников, текущий раунд консультаций оценивается как более перспективный, так как обе стороны начали вести себя более конструктивно.

До этого в Сети появились первые фотографии со второго раунда переговоров России и Украины в Абу-Даби. Снимки опубликовало Министерство иностранных дел ОАЭ. На них запечатлены представители Москвы, Вашингтона и Киева. На столе перед участниками переговоров лежали букеты цветов, бутылки с водой и конфетницы со сладостями.

Владимир Зеленский
Запад
СВО
суверенитет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван опасный для здоровья материал мебели и ламината
Группировке ВСУ предрекли крах после освобождения Доброполья армией РФ
Самолеты внезапно «исчезли» над российским городом
Наркотики, травля из-за внешности, мнение об СВО: как живет Денис Дорохов
Трехлетняя девочка съела конфету со взрывным устройством
Назван предельный срок оплаты услуг ЖКХ за январь
Озвучены условия досрочного выхода россиян на пенсию
На Украине занизили потери ВСУ с февраля 2022 года
Звезда британских сериалов скончалась на 105-м году жизни
Психолог объяснила, как избежать нервного срыва в пробке
В РАН озвучили, в каком возрасте начинает стареть мозг
Рубио поцеловал коллегу на фоне серьезных разногласий между странами
Смена имиджа, наркотики и алкоголь, брак с Тодоренко: как живет Топалов
Сын-насильник, дело Эпштейна: кронпринцесса Норвегии погрязла в скандалах
«Тайный брат?»: Туска предложили проверить на связи с Эпштейном
Зеленский рассказал, какой результат СВО пугает его больше всего
Юристы озвучили самые популярные схемы мошенников к 14 февраля
В Петербурге предотвратили теракт
Иностранные наемники пожаловались на задержку Киевом зарплаты
Женщинам подсказали, как достичь «самой желанной цели» в спортзале
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Мягкие как облако оладьи: готовятся на манке, муке и воде — вкусно и просто
Общество

Мягкие как облако оладьи: готовятся на манке, муке и воде — вкусно и просто

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.