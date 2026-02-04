Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 16:40

Обнародованы первые кадры со второго раунда переговоров России и Украины

МИД ОАЭ опубликовал первые кадры со второго раунда переговоров России и Украины

Второй раунд переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби Второй раунд переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби Фото: МИД ОАЭ/РИА Новости
В Сети появились первые фотографии со второго раунда переговоров России и Украины в Абу-Даби. Снимки опубликовало Министерство иностранных дел ОАЭ. На них запечатлены представители Москвы, Вашингтона и Киева.

На кадрах видно, что по бокам сидят российская и украинская делегации, а в центре находятся американские переговорщики. На столе перед участниками переговоров лежат букеты цветов, бутылки с водой и конфетницы со сладостями.

Ранее было опубликовано видео с началом второго раунда трехсторонних переговоров России, Украины и США. Встреча проходит в закрытом формате. На видео запечатлен момент, как участники переговоров здороваются друг с другом в коридоре перед началом официальной встречи. Известно, что пресс-конференции по итогам разговора не запланировано.

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби останется неизменным по сравнению с предыдущей встречей. Возглавил группу начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Ближний Восток
ОАЭ
Абу-Даби
мирные переговоры
Россия
США
Украина
