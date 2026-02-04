Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 14:51

Начало второго раунда переговоров в Абу-Даби попало на видео

В Сети появились кадры с первого дня переговоров в Абу-Даби

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Абу-Даби начался второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США, в Сети опубликовали соответствующие кадры. По информации издания «Страна.ua», встреча проходит в закрытом формате.

На кадрах видно, как участники переговоров здороваются друг с другом в коридоре перед началом официальной встречи. Известно, что пресс-конференции по итогам разговора не запланировано.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев перед переговорами опубликовал в соцсетях фото Абу-Даби. Снимок был сделан с высоты птичьего полета.

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби останется неизменным по сравнению с предыдущей встречей. Возглавил группу начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Прежде стало известно, что следующий раунд переговоров по украинскому вопросу состоится 4–5 февраля в закрытом режиме в дворце Каср аш-Шати в Абу-Даби. Резиденция также была выбрана для первой встречи.

