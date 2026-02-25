Пентагон потратит $12,6 млрд на шпионаж за Китаем Bloomberg: Пентагон выделит $12,6 млрд на слежку за военной активностью Китая

Пентагон планирует выделить $12,6 млрд на усиление слежки за Китаем, передает Bloomberg. Средства направят на наблюдение за подводными лодками, спутниками и кибероперации.

По данным издания, дополнительные деньги пойдут на повышение боеготовности США в Индо-Тихоокеанском регионе. Часть средств потратят на расширение операций секретного космического аппарата X-37B.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет во время посещения предприятия Sierra Space в Луисвилле, штат Колорадо заявил: США намерены вывести вооружения в космос в рамках создания новой системы обороны «Золотой купол». По его словам, речь идет о формировании «революционного щита», который объединит оружейные системы и датчики, размещенные на орбите.

До этого Хегсет в шутку заявил, что его ведомство может в любой день искусственно завысить так называемый индекс пиццы. Именно так он высказался о популярном в Сети методе прогнозирования военных операций. Он прокомментировал существование аккаунта, который пытается предсказать начало боевых действий по загруженности пиццерий возле Пентагона.