Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 21:49

Пентагон потратит $12,6 млрд на шпионаж за Китаем

Bloomberg: Пентагон выделит $12,6 млрд на слежку за военной активностью Китая

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Пентагон планирует выделить $12,6 млрд на усиление слежки за Китаем, передает Bloomberg. Средства направят на наблюдение за подводными лодками, спутниками и кибероперации.

По данным издания, дополнительные деньги пойдут на повышение боеготовности США в Индо-Тихоокеанском регионе. Часть средств потратят на расширение операций секретного космического аппарата X-37B.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет во время посещения предприятия Sierra Space в Луисвилле, штат Колорадо заявил: США намерены вывести вооружения в космос в рамках создания новой системы обороны «Золотой купол». По его словам, речь идет о формировании «революционного щита», который объединит оружейные системы и датчики, размещенные на орбите.

До этого Хегсет в шутку заявил, что его ведомство может в любой день искусственно завысить так называемый индекс пиццы. Именно так он высказался о популярном в Сети методе прогнозирования военных операций. Он прокомментировал существование аккаунта, который пытается предсказать начало боевых действий по загруженности пиццерий возле Пентагона.

Китай
США
Пентагон
слежка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жителей деревни рядом с заводом «Дорогобуж» эвакуировали
Американцы приплыли на Кубу с оружием и не вернулись
Депутаты ГД предрекли эскалацию конфликта из-за ядерных планов Киева
Трехсторонняя встреча по Украине с участием Москвы перенесена
В ГД назвали неизбежное последствие передачи Киеву ядерного оружия
Госдума готовит обращение в ООН из-за ядерных планов Лондона и Парижа
Пентагон потратит $12,6 млрд на шпионаж за Китаем
В КХЛ поставлен рекорд по голевым передачам
В США обозначили ключевой момент по ядерной программе Ирана
Грузия вызвала посла Великобритании из-за санкций против СМИ
Песков ответил на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа
Киеву грозят последствия за нежелание пропускать российскую нефть
«Не исключена травма»: врач рассказал о везении спасшего ребенка дворника
На Лондон обрушится кровавый дождь
Соседи подарили конверт с деньгами спасшему ребенка дворнику из Петербурга
Трамп созвонился с Зеленским
Суд прекратил дело хирургов IQ Plastique о смерти пациента
В Санкт-Петербурге вспыхнуло общежитие
Подросток зарезал отца в бане
Крыша дома в российском городе обрушилась из-за снегопада
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.