В Европе раскрыли, почему «так и не могут поговорить с русскими» Евродепутат фон дер Шуленбург: ЕС говорит с Россией на языке ненависти

Страны ЕС с начала конфликта на Украине так и не попытались наладить даже простые контакты с Россией, заявил евродепутат Михаэль фон дер Шуленбург в комментарии Weltwoche. По его словам, в Европарламенте относятся к РФ с ненавистью.

Мы, европейцы, за все это время так и не смогли даже просто поговорить с русскими — не говоря уже о переговорах. Сейчас вообще нет никакой связи с Россией, — сказал фон дер Шуленбург.

Депутат напомнил, что на экстренной сессии Европарламента была принята резолюция, объединившая все известные обвинительные позиции стран ЕС против России. Документ, по его словам, составлен исключительно в агрессивной тональности.

Это восемь страниц, переполненных ненавистью. Там один только язык ненависти, — подчеркнул он.

Фон дер Шуленбург также объяснил, что в конфликте важно учитывать точку зрения другой стороны, иначе переговорные механизмы невозможны. И Европа, по его мнению, очень далека от дипломатической развязки.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенты РФ, США и Украины Владимир Путин, Дональд Трамп и Владимир Зеленский могут собраться для диалога только для финализации договоренностей по конфликту. По его словам, смысла для встречи российского и украинского лидеров нет, пока Киев не изменит позицию.