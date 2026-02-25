Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 18:25

Политолог ответил, проспонсирует ли ЕС контрактную армию Украины

Политолог Перенджиев: у ЕС нет денег даже на собственную контрактную армию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Странам Евросоюза не хватает денег на организацию контрактной службы даже на своей территории, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его мнению, маловероятно, что европейские политики положительно отреагируют на призыв украинского президента Владимира Зеленского выделить финансирование на контрактную армию Украины.

Заявление Зеленского интересно тем, что даже в европейских странах не могут увеличить численность вооруженных сил по контракту, потому что у них тоже нет на это денег. В тот момент, когда они испытывают трудности, Зеленский говорит: «Давайте мне деньги». Европа и так уже выделяет все, что может. При этом не стоит забывать, что деньги предназначены еще и для того, чтобы платить иностранным наемникам, — объяснил Перенджиев.

Политолог также отметил, что у Украины нет ресурсов на реформирование армии. По его словам, заявления украинской власти на эту тему не имеют никакого смысла.

Ноги растут от того, что всем стало ясно, что так называемая «бусификация» — это никакая не российская пропаганда. Лично Зеленский признал наличие негативного момента. Он вроде как потребовал от нового министра обороны [Михаила Федорова] провести реформу мобилизации, но я так понял, это пока лишь сотрясание воздуха. Каким образом можно что-то реформировать, если нет денег? — резюмировал Перенджиев.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что на территории Украины усилится социальная напряженность после установления мира. По его словам, у украинского народа сформировалось недовольство из-за продолжающихся боевых действий.

Владимир Зеленский
Украина
Евросоюз
ВСУ
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Биолог опроверг информацию об «эпидемии ожирения» у воробьев
Вэнс раскрыл секрет успеха мирного решения конфликта на Украине
Полицейский участок откроют в доме, где родился Гитлер
Военэксперт раскрыл опасность мин ВСУ с неконтактными радиовзрывателями
В Кремле оценили угрозу ядерных планов Британии и Франции
Дипломат раскрыла истинный смысл антироссийской агрессии Европы
В убийстве экс-советника Януковича нашли явный украинский след
Кардиолог раскрыл, как проявляется ложная гипертония
Военэксперт объяснил, почему круговая оборона Одессы не поможет ВСУ
Дрон ВСУ ранил ребенка в российском регионе
Черногория, съемки с Киркоровым, замужество: как живет Елена Корикова
Кровавая рвота: любовь к коле довела подростка до госпитализации
Военэксперт оценил перспективы новых мин ВСУ с радиовзрывателями
Вэнс раскрыл новые детали хода переговоров с Россией и Украиной
Стало известно, кого Бероев выбрал вместо Алферовой
Лукашенко прибыл в Москву
«В одной постели с Ермаком»: в ГД рассказали о сложном выборе Зеленского
«Ребята сбрендили»: политолог о возможной передаче Украине ядерного оружия
Новая объездная дорога появится под Петербургом
Опасные мины и побег ВСУ с Днепра: новости СВО к вечеру 25 февраля
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.