Странам Евросоюза не хватает денег на организацию контрактной службы даже на своей территории, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его мнению, маловероятно, что европейские политики положительно отреагируют на призыв украинского президента Владимира Зеленского выделить финансирование на контрактную армию Украины.

Заявление Зеленского интересно тем, что даже в европейских странах не могут увеличить численность вооруженных сил по контракту, потому что у них тоже нет на это денег. В тот момент, когда они испытывают трудности, Зеленский говорит: «Давайте мне деньги». Европа и так уже выделяет все, что может. При этом не стоит забывать, что деньги предназначены еще и для того, чтобы платить иностранным наемникам, — объяснил Перенджиев.

Политолог также отметил, что у Украины нет ресурсов на реформирование армии. По его словам, заявления украинской власти на эту тему не имеют никакого смысла.

Ноги растут от того, что всем стало ясно, что так называемая «бусификация» — это никакая не российская пропаганда. Лично Зеленский признал наличие негативного момента. Он вроде как потребовал от нового министра обороны [Михаила Федорова] провести реформу мобилизации, но я так понял, это пока лишь сотрясание воздуха. Каким образом можно что-то реформировать, если нет денег? — резюмировал Перенджиев.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что на территории Украины усилится социальная напряженность после установления мира. По его словам, у украинского народа сформировалось недовольство из-за продолжающихся боевых действий.