В Кремле оценили угрозу ядерных планов Британии и Франции Песков: есть надежда на срыв планов по передаче ядерного оружия Украине

Обнародование данных о намерениях Британии и Франции передать Украине ядерное оружие должно стать препятствием для осуществления этих планов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным. По его словам, в Кремле «будут надеяться».

Такая угроза имела место. Будем надеяться, что своевременное опубликование этих разведданных все-таки станет препятствием на пути реализации вот этих вот сумасшедших, совершенно безумных планов, — подчеркнул Песков.

Ранее постпред РФ при ООН Геннадий Гатилов заявил о полной утрате чувства реальности Лондоном и Парижем из-за планов передать Киеву ядерное оружие. Дипломат подчеркнул, что такие действия крайне опасны, при этом ответственности избежать не удастся.

До этого профессор Сергей Лузянин связал активизацию дискуссий о передаче ядерного оружия Киеву с успехами российской армии в зоне СВО. По его мнению, Европа ускоряет движение к ядерной эскалации, переходя от риторики к безумным практическим шагам.