25 февраля 2026 в 20:37

Шимпанзе уличили в алкоголизме

Biology Letters: американские ученые доказали склонность шимпанзе к алкоголю

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Шимпанзе употребляют значительное количество алкоголя через ферментированные фрукты, выяснили американские ученые, опубликовавшие результаты исследования в журнале Biology Letters. Продукты распада этилового спирта обнаружили в моче у 17 из 20 наблюдаемых приматов.

Концентрация EtG (этилглюкуронид — продукт распада этилового спирта) была определена в 20 образцах мочи при пороговом значении 300 нанограммов на миллилитр, при этом в моче 17 шимпанзе этот показатель был превышен. Одиннадцать образцов мочи, превысивших первый порог, затем были проанализированы при более высоком пороговом значении 500 нанограммов на миллилитр; лишь одна молодая самка шимпанзе не превысила этот более высокий порог, — говорится в исследовании.

Этанол в организме приматов появляется исключительно из-за поедания плодовой мякоти. Ученые связывают это с гипотезой о «пьяной обезьяне», согласно которой люди, будучи потомками плодоядных обезьян, развили склонность к алкоголю схожим образом. Образцы для исследования собрали в национальном парке Кибале в Уганде в августе 2025 года.

Ранее ученые из Университета Джонса Хопкинса установили, что шимпанзе бонобо обладают воображением. В ходе экспериментов примат Канзи успешно оперировал вымышленными объектами, отслеживая перемещение воображаемой жидкости и виноградин. Исследователи предположили, что эта способность унаследована от общих предков человека и обезьян.

