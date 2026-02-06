Ученые выявили признаки воображения у человекообразных приматов

Приматы способны представлять вымышленные объекты и оперировать ими в задачах, связанных с воображением, следует из исследования, опубликованного в журнале Science. Исследование провела группа ученых из Университета Джонса Хопкинса, основным объектом экспериментов стал шимпанзе-бонобо по имени Канзи.

В ходе экспериментов исследователи использовали пустые кувшины, чашки, миски и банки. Канзи наблюдал за действиями экспериментатора, который изображал переливание воображаемого сока из кувшина в одну из двух чашек, после чего примат указывал на емкость с предполагаемой жидкостью, включая случаи ее перемещения.

В другой серии заданий экспериментатор имитировал извлечение воображаемых виноградин из пустой емкости и их перекладывание в банку. Канзи отслеживал предполагаемое местоположение объектов и демонстрировал правильный выбор.

Наши данные позволяют предположить, что способность формировать вторичные представления о вымышленных объектах, то есть воображение, находится в пределах когнитивных возможностей, по крайней мере, одного из подвергшихся инкультурации человекообразных приматов и, вероятно, восходит к периоду 6-9 млн лет назад, к нашим общим предкам, — говорится в исследовании.

Ранее стало известно, что в Японии в возрасте 49 лет скончалась всемирно известная шимпанзе по кличке Ай. Она стала звездой науки благодаря выдающимся умственным способностям, которые ученые изучали десятилетиями. Примат умерла 9 января от старости и отказа органов. В последние часы ее жизни рядом находились сотрудники института, где она прожила большую часть жизни.