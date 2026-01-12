Атака США на Венесуэлу
В Японии умерла звезда программы по изучению разума шимпанзе Ай

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Японии в возрасте 49 лет скончалась всемирно известная шимпанзе по кличке Ай, сообщает BBC со ссылкой на Институт изучения приматов Киотского университета, где она жила. Она стала звездой науки благодаря выдающимся умственным способностям, которые ученые изучали десятилетиями.

Примат умерла 9 января от старости и отказа органов. В последние часы ее жизни рядом находились сотрудники института, где она прожила большую часть жизни.

Ай привезли из Африки в Японию в 1977 году. Она стала центральной фигурой проекта по изучению мышления приматов. Когда ей было 1,5 года, исследователи создали специальную компьютерную клавиатуру, с помощью которой изучали ее память и способность к обучению. К пяти годам она освоила числа и цвета, а также могла идентифицировать сотни предметов.

Помимо научных достижений, Ай прославилась любовью к рисованию и дерзким побегом из вольера при помощи украденного ключа. Она оставила после себя наследника — сына Аюму, также известного феноменальной памятью.

Ранее стало известно, что некоторые собаки могут запоминать новые слова, просто слушая, как разговаривают люди. Для этого использовался метод, разработанный для анализа восприятия речи у маленьких детей.

Япония
обезьяны
шимпанзе
исследования
