Стало известно о способности собак учить новые слова

Некоторые собаки могут запоминать новые слова, просто слушая, как разговаривают люди, передает Associated Press со ссылкой на результаты исследования. Для этого использовался метод, разработанный для анализа восприятия речи у маленьких детей.

В эксперименте участвовали 10 собак с выдающимися способностями, среди которых были бордер-колли Баскет и лабрадор Оги. Им приказывали принести конкретную игрушку из кучи других, когда они слышали, как хозяева говорили об этой игрушке. Семь из 10 животных успешно выполнили задание.

Мы впервые наблюдаем за группой собак, которые способны запоминать команды, подслушивая разговоры людей, — рассказала автор исследования Шани Дрор из Университета Этвеша Лоранда в Венгрии.

Собаки успешно справлялись с задачей, даже если хозяева скрывали игрушку в непрозрачной коробке и обсуждали ее с посторонним человеком, создавая разрыв между восприятием предмета и обозначением. Издание отмечает, что лишь некоторые виды животных, такие как попугаи и человекообразные обезьяны, проявляли способность к такому «подслушиванию».

Ранее сообщалось, что новогодние праздники могут стать периодом стресса для домашних животных, в частности для собак. Резкие изменения в распорядке дня и повышенное внимание могут вызвать у них напряжение. Чтобы помочь питомцу адаптироваться, важно вернуть привычный режим, создать спокойную обстановку и проявить заботу.