25 февраля 2026 в 20:29

«Если IQ позволяет»: Безрукова о возможном визите Джоли в Курскую область

Безрукова призвала Анджелину Джоли отклеиться от западной повестки по Украине

Ирина Безрукова Ирина Безрукова Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Актриса Ирина Безрукова заявила, что голливудская звезда Анджелина Джоли может посетить атакованные ВСУ Курскую область и Донбасс, если «IQ позволяет шире взглянуть на ситуацию и отклеиться от повестки». В противном случае американская знаменитость останется «винтиком чьих-то руках», отметила она в комментарии NEWS.ru на премьере военной драмы «Малыш».

Если ее IQ позволяет шире взглянуть на ситуацию и отклеиться от повестки американской, то, конечно, стоит. Если нет, то она будет просто винтиком чьих-то руках, — подчеркнула Безрукова.

Артистка также отметила, что если известный человек привлекает внимание к какой-либо проблеме и помогает ее решать, это уже имеет большое значение. По ее словам, мотивы при этом не столь важны — даже если речь идет о пиаре, главное, что людям оказывается реальная помощь.

Ранее стало известно, что Джоли по меньшей мере дважды приглашала финансиста Джеффри Эпштейна на закрытые премьерные показы своих фильмов. В обоих случаях он подтверждал свое участие.

