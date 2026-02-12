Безрукова приняла одно решение на фоне сильного стресса из-за работы

Актриса Ирина Безрукова ушла в длительный отпуск в Таиланд из-за резкого ухудшения здоровья, вызванного 13 месяцами непрерывной работы, передает Telegram-канал «Звездач». По ее словам, врачи обнаружили у нее критически повышенный уровень кортизола и признаки сильнейшего стресса, перенесенного за последний год.

Я сделала чекап, и некоторые показатели были на грани — повышенные показатели кортизола. Врачи сказали, что я, вероятно, пережила серьезное потрясение. Организм пережил сильнейший стресс, — рассказала актриса.

Ранее актриса Анна Калашникова рассказала, что рэпер Джиган и модель Оксана Самойлова провели новогодние каникулы вместе с детьми на одной вилле в Дубае, хотя на публике держались порознь. По ее словам, эта обстановка позволяла им обсуждать личные вопросы без присутствия адвокатов и, вероятно, время в ОАЭ было использовано для урегулирования разногласий.

Кроме того, модель Елена Перминова, бывшая супруга миллиардера Александра Лебедева, сообщила в соцсетях о тяжелом вывихе плеча, полученном во время пресс-тура в Куршевеле. По ее словам, в ходе поездки, организованной брендом Rendez-Vous, знаменитости катались на лыжах, сноубордах и летали на вертолете, где модель упала, и ей потребовалось срочное хирургическое вмешательство.