Безрукова назвала Долину жертвой в ситуации с квартирным скандалом

В скандале с продажей квартиры жертвами стали и покупательница Полина Лурье, и певица Лариса Долина, заявила NEWS.ru на презентации нового сезона телеканала ТВ-3 актриса Ирина Безрукова. По ее словам, артистка должна оставить за собой право на недвижимость, а покупательнице положены деньги.

Я знаю, какое решение суда было. Я знаю, что сейчас апелляция подана в Верховный суд. Я думаю, что мы должны дождаться, потому что я вижу, что две женщины оказались в положении жертвы. Просто мне кажется, необходимо найти мошенников и отдать деньги той женщине, которая купила у Ларисы Долиной квартиру, — заявила актриса.

Ранее адвокат Даниил Лунев выразил мнение, что, вероятнее всего, Верховный суд оставит пятикомнатную квартиру Долиной в Хамовниках за Лурье. По его словам, в таком случае предпринимательница сможет подать иск к певице и обязать ее выплачивать материальный ущерб и моральную компенсацию. Этот иск, по словам адвоката, скорее всего, будет удовлетворен. Также Лунев не исключил заключение мирового соглашения.