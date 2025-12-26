Стало известно, подорожают ли мандарины к Новому году Доцент Щербаченко: предпосылок для роста цен на мандарины нет

Предпосылок для значительного роста цен на мандарины к новогодним праздникам нет, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, традиционно в декабре стоимость цитрусовых снижается из-за увеличения объемов поставок на рынок.

По данным Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли, сейчас в магазинах представлены мандарины из Китая, Турции, Абхазии, Марокко, Египта, ЮАР, Израиля, Ирана, а также из Аргентины и Пакистана. В целом в Россию с начала 2025 года ввезли без малого 595 тыс. тонн мандаринов. Это на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Только в ноябре в РФ поставили 120,6 тыс. тонн этих плодов. Предпосылок для роста цен на мандарины нет. К новогодним праздникам цены на цитрусовые обычно снижаются из-за роста предложения, — пояснил Щербаченко.

Он отметил, что текущая рыночная ситуация подтверждает этот прогноз. Например, по его словам, турецкие мандарины в некоторых сетях продаются на 22% дешевле, чем в ноябре 2024 года.

Сейчас в сети «Перекресток» самые дешевые мандарины из Турции стоят 139,99 рубля за килограмм, что на 22% меньше, чем в прошлом году, и на 7% дешевле, чем в 2023-м. Марокканские клементины стоят сейчас 229,99 рубля, что на 4% дешевле, чем год назад. Цена вернулась к уровню 2023 года. При этом основными поставщиками мандаринов в Россию по-прежнему остаются Турция (47% от всего импорта), ЮАР (14%), Китай (13%), Египет (11%) и Марокко (5%), — резюмировал Щербаченко.

Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что российское правительство не вводит фиксированные цены на продукты в рознице, поскольку это может спровоцировать сокращение производства и дефицит. Он подчеркнул, что власти предпочитают рыночные методы регулирования инфляции вместо прямого административного вмешательства.