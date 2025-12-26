Вредные советы: врачи развенчали 10 опасных мифов о лечении детей

В холодное время года традиционно растет число респираторных заболеваний. По словам медиков, в первую очередь заражаются дети. Существует множество мифов о том, как их лечить. Можно ли купать детей во время болезни, выводить их на прогулку с насморком и кутать дома в теплую одежду — в материале NEWS.ru.

Миф № 1: при кашле нужны сиропы

Один из распространенных мифов заключается в том, что при кашле и насморке нужны сиропы, рассказала NEWS.ru врач-оториноларинголог Валентина Харитонова.

«Кашель — это рефлекс для очистки дыхательных путей. Для маленьких детей большинство сиропов от кашля неэффективны. Они даже могут быть опасны, поскольку подавляют кашлевой центр. Важнее увлажнять воздух, проветривать помещение и давать ребенку теплое питье», — сказала доктор.

Миф № 2: в продуктах есть все витамины

В ряде продуктов могут отсутствовать витамины, сказала в беседе с NEWS.ru основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Ольга Шуппо.

«По этой причине по рекомендации педиатра могут дополнительно потребоваться витамины. Например, детям остро необходим витамин D, который напрямую участвует во всех реакциях иммунитета. Он также важен для формирования костного скелета и выступает как прогормон, запуская различные гормональные реакции растущего организма. Его не зря называют витамином иммунитета. При дефиците витамина D организм хуже справляется с внешней и внутренней вирусной нагрузкой, к которой относятся хронические герпес-вирусные инфекции», — пояснила специалист.

Она также отметила, что когнитивные функции во многом зависят от достаточного количества жиров в организме. Для строительства клеток головного мозга нужно вводить в рацион школьников омега-3 — жирные кислоты или рыбий жир. Из продуктов это рыба жирных пород, оливковое масло и орехи, сказала Шуппо.

Миф № 3: нельзя купать ребенка, если он заболел

Миф о том, что ребенка нельзя купать во время болезни, передается из поколения в поколение, рассказал в разговоре с NEWS.ru член Союза педиатров России Дмитрий Малых.

«Купать можно, если нет высокой температуры, и ребенок чувствует себя нормально. Даже при высокой температуре разрешен быстрый теплый душ. Гигиена улучшает самочувствие и снижает риск осложнений», — сказал доктор.

Миф № 4: не нужно лечить молочные зубы

Бабушки часто говорят, что нет никакого смысла лечить молочные зубы, потому как они все равно выпадут.

«Кариес молочных зубов может повредить зачатки постоянных. Их преждевременное удаление вызывает проблемы с прикусом», — пояснил NEWS.ru главный врач одной из коммерческих клиник Москвы Шамиль Омаров.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Миф № 5: во время болезни ребенку нельзя гулять

Миф о том, что ребенка нельзя выводить на прогулку во время болезни, крайне вреден, сказал Малых.

«Если ребенок нормально себя чувствует, прогулки полезны и, напротив, помогают восстановлению», — отметил врач.

Миф № 6: нужно лечить насморк у ребенка оксолиновой мазью

Утверждение о том, что насморк нужно лечить оксолиновой мазью, — еще одно заблуждение, подчеркнул Малых. По его словам, не доказана эффективность ее применения для профилактики и лечения ОРВИ у детей.

Миф № 7: нужно укутывать заболевшего ребенка

Многие родители, бабушки и дедушки продолжают укутывать заболевших детей.

«Причина простуд — вирусы, бактерии, грибы, а не холод. Холодный воздух, если ребенок к нему адаптирован, не вызывает болезнь. Более того, прогулки на свежем (в том числе прохладном) воздухе — это закаливание и укрепление иммунитета», — пояснила Харитонова.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По ее словам, у детей еще не отлажена терморегуляция, поэтому они легко перегреваются, но плохо отдают тепло. «В итоге перегрев может привести к тепловому удару, обезвоживанию, беспокойству и плохому сну. Лучше одевать ребенка так же, как одеваетесь сами, но стоит добавить дополнительный слой (например, кофточку или легкую распашонку). Это позволяет регулировать температуру. Отдавайте предпочтение современным материалам (например, флис, мембрана), которые хорошо отводят влагу и сохраняют тепло», — сказала собеседница.

Миф № 8: при высокой температуре ребенку нужно дать антибиотик

Это довольно опасное заблуждение, утверждает Малых. По его словам, большинство детских инфекций — вирусные. Это означает, что антибиотики в данном случае не работают.

Миф № 9: нужно сбивать температуру у ребенка при любых цифрах

Как только столбик градусника переваливает за отметку 37 градусов, многие бегут в аптеку за жаропонижающими. Однако нужно давать такие препараты исходя из самочувствия ребенка, а не цифр, которые показывает градусник, отметил Малых.

Миф № 10: народные методы безопаснее лекарств

Данные многочисленных опросов показывают, что россияне предпочитают лечить заболевших детей народными средствами, считая, что они значительно безопаснее лекарств.

«Горчичники, банки, растирания спиртом или уксусом не только не имеют доказанной эффективности, но и могут быть опасны, особенно для маленьких детей», — заявил Малых.

Читайте также:

Гонконгский грипп косит россиян: чем опасен, как защитить детей

Чеснок на шее: чем еще можно отпугнуть грипп и ОРВИ? Народные средства

Витамин D зимой: зачем он нужен, как распознать дефицит и восполнить