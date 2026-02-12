Педиатр рассказал, когда детям надо сдавать анализы во время ОРВИ

Педиатр рассказал, когда детям надо сдавать анализы во время ОРВИ Педиатр Малых: анализы во время ОРВИ детям нужно сдавать, когда нет улучшений

Анализы во время ОРВИ детям следует сдавать только в строго определенных случаях, рассказал NEWS.ru член Союза педиатров России Дмитрий Малых. По его словам, чаще всего респираторные инфекции проходят самостоятельно.

Анализы действительно оправданы, когда, например, температура держится уже более четырех дней и нет тенденции к улучшению. Либо возникает вторая волна ухудшения после улучшения. Еще один тревожный сигнал — ребенок жалуется на выраженную боль в ухе, лице, появилась одышка, — пояснил Малых.

По его словам, в таких ситуациях наиболее частыми врачебными решениями будут назначение общего анализа крови, C-реактивного белка, в определенных ситуациях — рентгенографии грудной клетки. При подозрении на бактериальную ангину врач может сделать стрептотест, добавил педиатр.

Ранее специалисты Роспотребнадзора сообщили, что самый распространенный в стране штамм коронавируса — XFG (стратус). Его доля составляет 99% среди новых случаев COVID-19 в России. Этот вариант также является доминирующим во всем мире и в среднем достигает около 65%.