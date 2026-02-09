Роспотребнадзор выявил самый распространенный в РФ штамм коронавируса

Самый распространенный в РФ штамм коронавируса — XFG (стратус), сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что его доля составляет 99% среди новых случаев COVID-19 в РФ, передает ТАСС.

Вариант XFG также является доминирующим в мире и в среднем достигает около 65%, занимая первое место по числу новых выявленных случаев. В частности, в США доля XFG составляет около 75%, а в Великобритании — около 50%, — сказано в публикации.

В ведомстве указали, что молекулярно-генетический мониторинг возбудителей COVID-19 с углубленным исследованием проб ведется. Так, в национальную базу VGARus загружено уже более 450 тысяч сиквенсов различных патогенов.

Ранее доктор медицинских наук, врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова заявила, что вирус Нипах никогда не получит такого распространения, как коронавирус. Она пояснила, что это связано с невозможностью его передачи воздушно-капельным путем, так как для инфицирования требуется «очень тесный контакт» с больным.

Тем временем доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Галина Компанец призвала туристов с симптомами вирусной инфекции немедленно обратиться к медикам. По ее словам, при появлении температуры после возвращения из другой страны не нужно идти в поликлинику, а следует позвонить в больницу и сообщить о недомогании.