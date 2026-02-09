Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 02:24

Роспотребнадзор выявил самый распространенный в РФ штамм коронавируса

Роспотребнадзор: самый распространенный в РФ штамм коронавируса — стратус

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Самый распространенный в РФ штамм коронавируса — XFG (стратус), сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что его доля составляет 99% среди новых случаев COVID-19 в РФ, передает ТАСС.

Вариант XFG также является доминирующим в мире и в среднем достигает около 65%, занимая первое место по числу новых выявленных случаев. В частности, в США доля XFG составляет около 75%, а в Великобритании — около 50%, — сказано в публикации.

В ведомстве указали, что молекулярно-генетический мониторинг возбудителей COVID-19 с углубленным исследованием проб ведется. Так, в национальную базу VGARus загружено уже более 450 тысяч сиквенсов различных патогенов.

Ранее доктор медицинских наук, врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова заявила, что вирус Нипах никогда не получит такого распространения, как коронавирус. Она пояснила, что это связано с невозможностью его передачи воздушно-капельным путем, так как для инфицирования требуется «очень тесный контакт» с больным.

Тем временем доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Галина Компанец призвала туристов с симптомами вирусной инфекции немедленно обратиться к медикам. По ее словам, при появлении температуры после возвращения из другой страны не нужно идти в поликлинику, а следует позвонить в больницу и сообщить о недомогании.

болезни
коронавирус
штаммы
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стармер может скоро потерять пост министра
Стало известно о росте пенсий работающих граждан России
Ростех разработал помехоустойчивый барражирующий боеприпас
Психолог раскрыла, почему дети часами сидят в онлайн-играх
Пособник покушения на генерала Алексеева искал работу в России
Россияне без медалей и итальянцы с флагом РФ: итоги второго дня Олимпиады
Клебо высказался о решении судей по поводу среза дистанции Деложа
В СК рассказали, почему возобновлялись поиски Усольцевых
Пострадавшая во время Олимпиады горнолыжница перенесла операцию
Раскрыто важное условие окончания конфликта на Украине
В Лондоне рассматривают продажу нефти с захваченных танкеров
Роспотребнадзор выявил самый распространенный в РФ штамм коронавируса
Назван необычный гастрономический фестиваль, который проводится в России
Названа страна, победившая в командном турнире по фигурному катанию на ОИ
В промзоне под Петербургом начался мощный пожар
«Головорезы Зеленского»: журналиста шокировала украинская мобилизация
Аэропорт Калуги закрылся на неопределенный срок
При русских было лучше: нищая Литва хочет вернуться к России
Космонавт Федяев удивил коллег перед стартом миссии Crew-12
Панические атаки, роды в 53, слова об СВО: где сейчас Марина Федункив
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.