Врач рассказала о правильных действиях при подозрении на вирус Нипах

Туристам, у которых появились симптомы вирусной инфекции после посещения опасных регионов, следует немедленно обратиться к медикам, сообщила РИА Новости доцент Департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Галина Компанец. Она подчеркнула, что при появлении температуры после возвращения из другой страны важно не идти в поликлинику, а позвонить в больницу и сообщить о симптомах и маршруте путешествия.

Если появились первые признаки (в поездке. — NEWS.ru), лучше сразу обращаться к врачу. Анализы делают и в Индии, и других странах, и у нас. И очень важно всегда, если вдруг после возвращения из другой страны появилась температура или какие-то другие симптомы, даже не идти в поликлинику, а позвонить в больницу и сказать, что вернулся из другой страны, и назвать симптомы, — сказала Компанец.

Ранее стало известно, что первым симптомом заражения вирусом Нипах является сильная головная боль, заявил советник директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Виктор Малеев. Помимо этого, могут наблюдаться общая слабость, повышение температуры и признаки поражения центральной нервной системы.