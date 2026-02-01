Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 02:58

Врач рассказала о правильных действиях при подозрении на вирус Нипах

Доцент Копманец: туристам с симптомами вируса Нипах следует позвонить в больницу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Туристам, у которых появились симптомы вирусной инфекции после посещения опасных регионов, следует немедленно обратиться к медикам, сообщила РИА Новости доцент Департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Галина Компанец. Она подчеркнула, что при появлении температуры после возвращения из другой страны важно не идти в поликлинику, а позвонить в больницу и сообщить о симптомах и маршруте путешествия.

Если появились первые признаки (в поездке. — NEWS.ru), лучше сразу обращаться к врачу. Анализы делают и в Индии, и других странах, и у нас. И очень важно всегда, если вдруг после возвращения из другой страны появилась температура или какие-то другие симптомы, даже не идти в поликлинику, а позвонить в больницу и сказать, что вернулся из другой страны, и назвать симптомы, — сказала Компанец.

Ранее стало известно, что первым симптомом заражения вирусом Нипах является сильная головная боль, заявил советник директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Виктор Малеев. Помимо этого, могут наблюдаться общая слабость, повышение температуры и признаки поражения центральной нервной системы.

вирусы
Нипах
симптомы
туристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Постпред США назвал мирную сделку по Украине лишь первым шагом
Ермак задекларировал денежные активы на огромную сумму
Марочко раскрыл смысл освобождения Терноватого
Военнопленный ВСУ обвинил полковника в игре на деньги солдат
В России пересчитали размер маткапитала на первого ребенка
На Камчатке автобус с рабочими сорвался с моста в реку
Муртазалиев потерпел первое поражение в карьере
Врач рассказала о правильных действиях при подозрении на вирус Нипах
«Арестуйте немедленно!»: Трамп высказался по поводу Барака Обамы
Раскрыты потери ВСУ за январь
«Охота на людей»: Сийярто выступил с обвинением в адрес Украины
Стармер обратился к брату короля Британии по поводу Эпштейна
Стало известно о массовом дезертирстве ВСУ в Великобритании
Соцфонд проиндексировал более 40 социальных выплат и пособий
Биткоин рухнул ниже $80 тыс. впервые с апреля
Фигуранты дела Эпштейна: политики, бизнесмены, ученые и медийные личности
Алферова подтвердила расставание с мужем после 25 лет брака
Брошь Одри Хепберн продали на аукционе в восемь раз дороже ожиданий
На Украине произошло массовое аварийное отключение электричества
Дрон ВСУ атаковал автомобиль с двумя людьми в Белгородской области
Дальше
Самое популярное
Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее
Общество

Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки
Семья и жизнь

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов
Общество

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.