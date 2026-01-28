В ВОЗ оценили риск распространения вируса Нипах за пределы Индии ВОЗ: угрозы распространения вируса Нипах за пределы Индии нет

Риск распространения вируса Нипах за пределы Индии в настоящее время оценивается как низкий, сообщили РИА Новости в российском офисе Всемирной организации здравоохранения. В ВОЗ отметили, что внимательно отслеживают ситуацию с выявленными случаями заражения.

Оба случая изолированы, проведено масштабное отслеживание контактов, и почти 200 выявленных контактных лиц получили отрицательные результаты тестирования. На основании имеющейся на сегодняшний день информации ВОЗ оценивает риск дальнейшего распространения инфекции от этих случаев, в том числе за пределы Индии, как низкий, — уточнили в ВОЗ.

24 января стало известно, что в Индии произошла вспышка вируса Нипах. При этом против опасного патогена пока нет ни вакцины, ни его специфического лечения. Роспотребнадзор посоветовал находящимся в стране туристам соблюдать гигиену и избегать контакта с больными животными.

Представитель ВОЗ в Женеве Тарик Жазаревич заявил, что вероятность распространения вируса Нипах по миру низкая. Он отметил, что индийские органы здравоохранения активно взаимодействуют с международной организацией.