Роспотребнадзор дал советы туристам для профилактики вируса Нипах

Туристам нужно соблюдать гигиену и избегать контакта с больными животными, сообщили в Роспотребнадзоре на фоне распространения вируса Нипах в Индии. В случае появления признаков заболевания, таких как высокая температура, кашель, сильная головная боль, необходимо немедленно обратиться к врачу.

Вирус Нипах является зоонозным, то есть передается человеку от животных — например, от летучих мышей или свиней. Также возможна передача через зараженную пищу и от человека к человеку, — говорится в сообщении.

Сообщается, что следует обязательно промывать свежие плоды и зелень, поддерживать гигиену рук мытьем водой с мылом. При этом стоит применять дезинфицирующие средства и отказаться от употребления воды сомнительного происхождения.

Ранее сообщалось, что в Индии зафиксирована вспышка вируса Нипах. Только на этой неделе инфицированы врач, медсестра и сотрудник больницы. Власти провели проверку 180 человек, контактировавших с больными, из которых 20 помещены на карантин. У человека болезнь может вызвать энцефалит, приводящий к коме за 48 часов.