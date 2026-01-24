Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 20:08

В Индии произошла вспышка неизлечимого вируса

Фото: Dipayan Bose/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Индии зафиксирована вспышка вируса Нипах — опасного патогена с высоким эпидемическим потенциалом, передает The Metro. Против него пока нет ни вакцины, ни специфического лечения.

По данным издания, в стране подтверждено пять случаев заражения. Только на этой неделе инфицированы врач, медсестра и сотрудник больницы. Власти провели проверку 180 человек, контактировавших с больными, из которых 20 помещены на карантин. Вирус Нипах передается от животных к людям, но возможна и человеческая передача. Основные переносчики в Индии — летучие мыши. У человека болезнь может вызвать энцефалит, приводящий к коме за 48 часов.

Тем временем массовое заражение гриппом А выявлено в доме-интернате для людей с психическими расстройствами в Кемеровской области. Госпитализированы 46 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

До этого в Роспотребнадзоре сообщили о резкой вспышке ОРВИ после новогодних праздников. В частности, заболеваемость выросла в 1,5 раза. В ведомстве объяснили такую тенденцию возвращением граждан в трудовые и образовательные коллективы.

происшествия
вирусы
Индия
больницы
