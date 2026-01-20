Россию охватила вспышка ОРВИ после новогодних праздников

Резкая вспышка ОРВИ зафиксирована на территории России после новогодних праздников, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В частности, заболеваемость выросла в 1,5 раза. В ведомстве объяснили такую тенденцию возвращением граждан в трудовые и образовательные коллективы.

В Российской Федерации после новогодних праздников и школьных каникул фиксируется ожидаемый рост заболеваемости острыми вирусными респираторными инфекциями в 1,5 раза, что связано с возвращением граждан в трудовые и образовательные коллективы, — говорится в заявлении.

По данным Роспотребнадзора, на третьей неделе января зафиксировано порядка 15,2 тыс. случаев заболеваемости гриппом. Среди штаммов продолжает доминировать A (H3N2). Кроме того, в первую рабочую неделю после праздников замечен рост заболеваемости COVID-19.

Ранее врач Ольга Уланкина предупредила, что выход на работу с ОРВИ несет опасность как для самого больного, так и для окружающих его коллег. По ее словам, из-за ослабленного иммунитета недолеченная простуда может привести к серьезным осложнениям на сердце и почки.