08 марта 2026 в 13:37

Ученые объяснили, почему лед Финского залива стал «кровавым»

MK.RU: лед у Хельсинки окрасился в кроваво-красный цвет из-за водорослей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Лед Финского залива у Хельсинки окрасился в кроваво-красный цвет из-за водорослей, сообщили ученые Финского института окружающей среды. По их словам, которые передает MK.RU, поводов для беспокойства нет, это естественный процесс.

Причиной необычного красного цвета льда стал распространенный вид морских растений — фукус пузырчатый — бурые водоросли, обильно произрастающие вдоль берегов Балтики. Во время гниения скоплений этих водорослей выделяется особый красный пигмент, используемый ими для процесса фотосинтеза. Именно этот элемент окрашивает лед в необычный оттенок.

Этот вид занимает лидирующее положение среди водорослей региона, формируя густые подводные заросли глубиной до десяти метров. Ученые института экологии подчеркнули, что такое массовое распространение фукуса свидетельствует о благоприятном состоянии морской экосистемы.

Ранее врио директора Высшей школы живых систем БФУ имени Канта Евгения Калинина рассказала, что аномально снежная зима в России создала идеальные условия для выживания клещей, что, в свою очередь, может привести к их ранней и более активной атаке на людей и животных. Она подчеркнула, что большой снежный покров и лесная подстилка стали для насекомых утеплителем.

