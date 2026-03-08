Ученые объяснили, почему лед Финского залива стал «кровавым» MK.RU: лед у Хельсинки окрасился в кроваво-красный цвет из-за водорослей

Лед Финского залива у Хельсинки окрасился в кроваво-красный цвет из-за водорослей, сообщили ученые Финского института окружающей среды. По их словам, которые передает MK.RU, поводов для беспокойства нет, это естественный процесс.

Причиной необычного красного цвета льда стал распространенный вид морских растений — фукус пузырчатый — бурые водоросли, обильно произрастающие вдоль берегов Балтики. Во время гниения скоплений этих водорослей выделяется особый красный пигмент, используемый ими для процесса фотосинтеза. Именно этот элемент окрашивает лед в необычный оттенок.

Этот вид занимает лидирующее положение среди водорослей региона, формируя густые подводные заросли глубиной до десяти метров. Ученые института экологии подчеркнули, что такое массовое распространение фукуса свидетельствует о благоприятном состоянии морской экосистемы.

