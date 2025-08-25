Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 12:42

Ученые выяснили происхождение бирюзового свечения в океане у Антарктиды

MIR24.TV: за бирюзовым свечением Антарктиды стоят диатомеи

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бирюзовое свечение в океане у Антарктиды испускают одноклеточные водоросли диатомеи, сообщает MIR24.TV со ссылкой на океанологов. Отмечается, что причиной необычного явления является панцирь этих растений.

Как сообщается, ученые взяли пробы, которые показали, что в воде очень много диатомей, которые конкурируют с кокколитофоридами — микроскопическими водорослями, которые обитают в теплых водах. И у тех и других есть отражающий панцирь. Правда, у диатомей он образован не известняком, а диоксидом кремния. Однако оптический эффект, который возникает от скопления обоих видов одинаков.

Ранее ученые пришли к выводу, что некоторые древние микроорганизмы, обитающие в суровых условиях Антарктиды, могут особым образом действовать как паразитические хищники. Это открытие проливает новый свет на их роль в экосистемах и поднимает вопросы об их потенциальном влиянии на Землю и за ее пределами.

