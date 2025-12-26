Снег кружится, летает и тает: последствия сильного ненастья в Москве

Не менее 30% месячной нормы осадков выпало в Подмосковье в ночь на 26 декабря, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Из-за сильного снегопада с 21:00 25 числа в столице действовал «желтый» уровень погодной опасности. Синоптик уточнил, что больше всего снега зафиксировали в Клину.

По словам Тишковца, в Москве сугробы достигли почти пяти сантиметров, в области — восьми. Согласно его прогнозу, снегопад продолжится, но его интенсивность уменьшится. В течения дня ожидается не более четырех миллиметров осадков, отметил синоптик.

Главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова рассказала, что в последнюю пятницу 2025 года сумма осадков может достигать 25% от месячной нормы. Высота снега к Новому году может достигнуть 13–14 сантиметров, добавила она.

Метель, усугубляемая сильным ветром с порывами до 15 метров в секунду, парализовала работу аэропортов. В Шереметьево, Домодедово и Внуково задерживались более 100 рейсов. На дорогах столицы и Подмосковья образовалась гололедица. В московском дептрансе водителей просят соблюдать дистанцию, скоростной режим и по возможности пересесть с личного транспорта на общественный.

