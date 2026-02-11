Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 12:18

«Справился с давлением»: Энберт похвалил Гуменника после короткой программы

Энберт: Гуменник справился с давлением во время короткой программы на Олимпиаде

Петр Гуменник Петр Гуменник Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Российский фигурист Петр Гуменник справился с давлением и ответственностью во время короткой программы на Олимпиаде-2026 в Италии, заявил NEWS.ru cеребряный призер Олимпиады-2018 Александр Энберт. Он выразил сожаление, что у спортсмена не идеально получился каскад.

Петр — молодец. Хороший прокат. Выполнил два четверных, тройной аксель, к сожалению, не идеально получился каскад. Очень волнительно выйти на Олимпийские игры без чемпионатов Европы, мира, финалов этапов Гран-при. Я считаю, что Петр прекрасно справился с ответственностью и волнением. В пятницу будет произволка, есть шансы на борьбу, будем болеть, — сказал Энберт.

По его мнению, Гуменник получил адекватную оценку судей за свой прокат. Энберт назвал сумму 86,72 балла ожидаемой.

Конечно, компоненты могли быть выше. Петр был собран, но все равно откатал довольно неплохо. Могли быть больше компоненты, но те баллы, которые он получил, они ожидаемые. Мне кажется, любому другому спортсмену из любой страны, который вышел бы впервые на международную арену без рейтинга, сложно было получить больше. Поэтому это адекватная оценка его проката, — добавил Энберт.

Во вторник Гуменник представил свою короткую программу на Олимпиаде в Италии. Он исполнил композицию «Вальс 1805» Эдгара Акобяна. Судьи оценили выступление спортсмена в 86,72 балла. Из них 48,43 балла были начислены за техническую составляющую, а 38,29 балла — за артистизм и компоненты. После короткой программы Гуменник занимает 12-е место.

Александр Энберт
Олимпиада
Петр Гуменник
фигуристы
Кирилл Николаев
К. Николаев
