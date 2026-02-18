Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 12:19

«Конкурентный результат»: Энберт оценил прокат Петросян на Олимпиаде-2026

Энберт: Петросян собранно и увереннно откатала короткую программу на Олимпиаде

Аделия Петрося Аделия Петрося Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press
Российская фигуристка Аделия Петросян прекрасно, очень собранно и уверенно откатала короткую программу, заявил NEWS.ru серебряный призер Олимпиады-2018 Александр Энберт. По его словам, спортсменка получила хорошие баллы от судей.

Аделия получила неплохие компоненты. Баллы были выше, чем на квалификационном турнире — более 32. Учитывая все обстоятельства, оценки хорошие, даже, наверное, в какой-то степени, чуточку выше, чем можно было ожидать. В плане техники и надбавок тоже нормально, 72 балла – абсолютно конкурентный результат, — сказал Энберт.

Он отметил, что в произвольной программе Аделия будет выходить в последней разминке. По его мнению, Петросян способна быть выше по итогам двух прокатов. Учитывая последнюю разминку, все компоненты, надбавки, элементы могут быть выше.

Ранее Петросян рассказала, что ее устраивают оценки от судей за короткую программу на Олимпиаде. Она отметила, что примерно эту цифру и загадывала перед выступлением — 72,89 балла. Спортсменка исполнила двойной аксель, тройной лутц и тройной флип плюс тройной тулуп. Фигуристка занимает пятое место после короткой программы.

