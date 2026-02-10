Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 13:18

Москвичей предупредили о рекордных снегопадах

Синоптик Шувалов: сильные снегопады ожидаются в Москве с 16 февраля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сильные снегопады ожидаются в Москве на следующей неделе, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в Telegram-канале. Он отметил, что с 16 по 20 февраля на Европейской территории России может выпасть 10-15 мм осадков.

Нас ждет повторение сильных а-ля январских снегопадов. С 16 по 20 февраля с юга на Европейскую территорию выскакивают последовательно два южных циклона, каждый из которых даст приблизительно по 10-15 мм осадков, — написал Шувалов.

Синоптик рассказал, что в результате сильных осадков высота снежного покрова в Москве, Туле и Рязани превысит 50 см, а в Арзамасе и Тамбове составит более 80 см. При этом Шувалов указал, что в ближайшие дни ожидается оттепель, из-за чего снег немного просядет, но с 15 февраля вернутся морозы, из-за чего на дорогах возможна гололедица.

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин заявил, что в пятницу, 13 февраля, температура в Москве достигнет нуля градусов. Он подчеркнул, что уже на следующий день столбики термометров в южных районах столичного региона могут превысить этот показатель.

Россия
Москва
синоптики
снегопады
прогнозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Исполнительница хита «Матушка-земля» разочаровалась в Кадышевой
«Герани» охотятся на авиацию ВСУ: как это возможно, чем их вооружили
Стало известно, сколько можно заработать на сдаче жилья в аренду в Москве
Главврача российской больницы уволили после ареста сына
Россиянин чуть не лишился полной золотых слитков сумки
Военный эксперт назвал неочевидное преимущество американского ВПК
«Никуда не денется»: депутат Рады о масштабах «бусификации» на Украине
Появились шокирующие подробности о прошлом юриста семьи убитого мальчика
Задержанный ТЦК украинец достал гранату вместо паспорта
В России впервые оштрафовали за лайки на YouTube
Строительство объектов ТКО будут контролировать с помощью камер
Москвичей предупредили о рекордных снегопадах
Появились новые подробности дела о разделе имущества Галицких
Крыша рухнула в здании детского сада под Нижним Новгородом
В Соцфонде поделились с россиянами советом о пенсиях
В Сети появилось уникальное фото «самолета Судного дня»
Хурма «пустила корни» в желудке россиянина
Врач связала всплеск венерических инфекций с COVID-19
Telegram начнут ограничивать в России
«Кривлялся, как паяц»: Лавров рассказал об инциденте с Зеленским в Париже
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.