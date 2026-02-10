Москвичей предупредили о рекордных снегопадах

Сильные снегопады ожидаются в Москве на следующей неделе, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в Telegram-канале. Он отметил, что с 16 по 20 февраля на Европейской территории России может выпасть 10-15 мм осадков.

Нас ждет повторение сильных а-ля январских снегопадов. С 16 по 20 февраля с юга на Европейскую территорию выскакивают последовательно два южных циклона, каждый из которых даст приблизительно по 10-15 мм осадков, — написал Шувалов.

Синоптик рассказал, что в результате сильных осадков высота снежного покрова в Москве, Туле и Рязани превысит 50 см, а в Арзамасе и Тамбове составит более 80 см. При этом Шувалов указал, что в ближайшие дни ожидается оттепель, из-за чего снег немного просядет, но с 15 февраля вернутся морозы, из-за чего на дорогах возможна гололедица.

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин заявил, что в пятницу, 13 февраля, температура в Москве достигнет нуля градусов. Он подчеркнул, что уже на следующий день столбики термометров в южных районах столичного региона могут превысить этот показатель.