06 февраля 2026 в 18:04

Стало известно, когда в Москве потеплеет до нуля градусов

Синоптик Ильин: 13 февраля в Москве потеплеет до нуля градусов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
На будущей неделе в пятницу, 13 февраля, температура в Москве достигнет нуля градусов, сообщил NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. Он подчеркнул, что уже на следующий день, 14 февраля, температура в южных районах столичного региона может добраться до положительных значений.

В четверг в столице температура воздуха повысится до минус 8–13 градусов ночью и минус 3–8 градусов днем. В пятницу потеплеет до нуля градусов, осадки продолжатся в виде мокрого снега. В субботу температура воздуха будет находиться в диапазоне от минус двух до минус семи градусов. На следующий день на юге Московской области местами до плюс одного градуса, в Москве от минус двух до минус четырех, на севере региона — от минус четырех до [минус] шести, — сообщил Ильин.

По его словам, в ночь на вторник, 10 февраля, ожидается минус 13–18 градусов, в среду, 11 февраля, может подморозить до минус 17–22 градусов. В первые три дня недели прогнозируются небольшие снегопады, а также гололедица.

Ранее синоптик рассказывал, что в этом году весна придет вовремя или даже раньше срока. Экстремальных и продолжительных морозов, по его словам, в Москве больше не прогнозируется.

Степанида Королева
С. Королева
