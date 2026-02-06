Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 10:17

«Придет в срок»: синоптик дал прогноз на весну

Тишковец: весна в Центральную Россию придет в срок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Весна в 2026 году придет вовремя или даже раньше срока, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. По его словам, новой волны экстремальных морозов на территории Центральной России не предвидится.

В этом году весна, как минимум, придет в срок. То есть в Москве зима будет жить еще шесть недель, после чего передаст эстафету метеовесне, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво станет превышать нулевую отметку, — заявил он.

По его словам, после небольшого потепления, ожидаемого на выходных, на следующей неделе температура воздуха вновь начнет постепенно снижаться. Тем не менее, такого продолжительного и сильного мороза, который наблюдается сейчас, больше не ожидается. Остаток февраля обещает быть традиционно зимним, с умеренными холодами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что погода в Москве не является аномальной для зимы и отвечает климатической норме. Он добавил, что у жителей столицы сложилось ложное впечатление об экстремальности холодов из-за теплых зим, наблюдавшихся в последние несколько лет.

