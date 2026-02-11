Зимняя Олимпиада — 2026
Ларги устроили «представление» на льдине ради угощений и попали на видео

Ларги из Приморского океанариума выстроились в шеренгу ради рыбы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ларги, или пестрые нерпы, выстроились в шеренгу на льдине и показали все свои умения ради рыбы, сообщает пресс-служба из Приморского океанариума. На кадрах видно, как звери охотно выполняют команды тренеров, подают голос и синхронно хлопают себя по животу.

Сейчас у ларг особый период — они готовятся к сезону линьки. Самцы в это время становятся очень шумными: много кричат, «лают», а иногда толкают друг друга, проявляя повышенный интерес к «девочкам», — рассказали в пресс-службе.

В публикации говорится, что подготовительный этап завершится полноценной линькой. В марте коричнево-рыжий окрас ларг светлеет и приобретает серебристый оттенок. Во время смены «наряда» животные лежат на настиле, обсыхая, и могут по несколько дней не заходить в воду.

Ранее член президиума Союза зоопарков и аквариумов России, директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев заявил, что в России наблюдается дефицит капибар. Причиной стала возросшая популярность этих животных. По его словам, млекопитающее не относится к редким видом, но до недавнего времени на них не было такого спроса.

