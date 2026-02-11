Москвичам рассказали, как долго продлится оттепель Синоптик Макарова: 15 февраля в Москву придет похолодание

После недолгой оттепели в Москву 15 февраля придет похолодание, заявила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. Она отметила, что в течение суток пройдет снег, а температура воздуха составит минус два-семь градусов.

В воскресенье начнется понижение температуры. Пройдет холодный атмосферный фронт, — сказала Макарова.

Синоптик также рассказала, что в ближайшее время сильных морозов в Московском регионе не ожидается.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов заявил, что сильные снегопады ожидаются в Москве на следующей неделе. По его словам, с 16 по 20 февраля на европейской территории России может выпасть 10–15 мм осадков.

До этого синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин заявил, что в пятницу, 13 февраля, температура в Москве достигнет нуля градусов. Он подчеркнул, что уже на следующий день столбики термометров в южных районах столичного региона могут превысить этот показатель.