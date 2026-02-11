Орбан назвал план вступления Украины в ЕС объявлением войны

Планы ЕС по ускоренному вступлению Украины в Евросоюз означают «открытое объявление войны» против Будапешта, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В своем посте в X он раскритиковал намерения Брюсселя, который игнорирует волю венгерского народа и готов любыми способами свергнуть венгерское правительство.

Они решили, что Украина будет принята в [Европейский] союз уже в 2027 году. Этот новый план — открытое объявление войны против Венгрии, — написал Орбан.

Ранее венгерский политик выразил мнение, что отправка европейских войск на Украину приведет к прямой конфронтации с Россией. Он добавил, что Будапешт отказывается участвовать в воинственных планах Брюсселя.

До этого премьер-министр также заявил, что Украина, требуя от Евросоюза отключить Венгрию от поставок российских энергоносителей, ведет себя не как противник, а как враг страны. Такие действия нарушают основополагающие национальные интересы Будапешта, добавил он. Это заявление прозвучало на фоне решения ЕС окончательно запретить импорт российского СПГ с 2027 года.